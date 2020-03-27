Коронавирус
Вести.RuСобянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля. По его словам, в течение четверга, 26 марта, в правительство поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса. В связи с этим принят ряд решений.
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В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 09:41
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Салоны связи и зоомагазины продолжат работу на следующей неделе
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:16
Собянин: Зоотовары и сжиженный природный газ будут продаваться на нерабочей неделе
Агентство Москва09:34
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