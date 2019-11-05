Транспорт
РИА НовостиСобянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
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с чего всё началось
Утверждены названия пяти станций метро, которые строятся на Большой кольцевой линии (БКЛ). Соответствующее постановление принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Станции, получившие новые имена, являются пересадочными на радиальные линии столичной подземки.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:25
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Пять строящихся станций БКЛ получили новые названия
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:25
С.Собянин подписал документ о названиях пяти станций Большой кольцевой линии метро
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