Утверждены названия пяти станций метро, которые строятся на Большой кольцевой линии (БКЛ). Соответствующее постановление принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Станции, получившие новые имена, являются пересадочными на радиальные линии столичной подземки.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.

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