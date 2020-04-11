Общество
Lenta.ruСобянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
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Сергей Собянин утвердил порядок оформления пропусков для поездок по Москве
Вечерняя Москвавчера в 12:59
Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в городе
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 16:53
Собянин объяснил порядок получения и использования цифровых пропусков для поездок на транспорте
Агентство Москвавчера в 12:54
Цифровой пропуск для мотоцикла в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходим
Комсомольская правдавчера в 14:40
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество
Правительство утвердило порядок выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Аргументы и Факты 10 апреля в 09:11
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Кейна за рекордную сумму из-за долгов
Отмечается, у «Тоттенхэма» сохраняется задолженность по кредитам, которые выдали на строительство новой арены в размере 637 миллионов евро.
Vprognoze.ru 02:10
Технологии
В Британии создадут мобильное приложение для борьбы с коронавирусом
В Британии специалисты намерены создать специальное мобильное приложение, которое должно помочь в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:35
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы
Бывший футболист и главный тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш, сдавший положительный тест на коронавирус, выписан из больницы, сообщает Metro.
РИА Новости 03:33
Общество
Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ
Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
Общество
Оперативный штаб Краснодарского края разъясняет новый режим карантина
В остальное время режим сохраняется прежний.
Администрация Краснодарского края вчера в 10:35
Общество
В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141
У большинства состояние оценивается как удовлетворительно. Таким образом, общее число заболевших в нашей области достигло 141.
Знамя труда (Дубровский район Брянской области) 03:49
Общество
Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.
РИА Новости 03:03
Общество
В Москве еще 188 человек вылечились от коронавируса
Комсомольская правда 03:05
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Общество
Глава Якутии из-за коронавируса ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев с 00 часов 12 апреля 2020года ввел на территории города Алдан карантин.
Российская газета вчера в 21:20
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч
Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:44
Происшествия
В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС
Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии №15 ГУФСИН РФ по Иркутской области заведено уголовное дело.
РИА Новости 02:36
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 10 апреля в 13:09
Космос
Огромный астероид пролетит недалеко от Земли в конце апреля
ДВ-РОСС 09 апреля в 12:19
Футбол
Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского
Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".
Газета.Ru вчера в 20:50
Здоровье
Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев
На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.
Украина.ру вчера в 03:05
Здоровье
Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»
Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 09 апреля в 16:58
Общество
В России выявлено более двух тысяч новых больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 2186 новых случаев заболевания коронавирусом в 52 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:00
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости вчера в 11:50
Гаджеты
Первая информация о серии AMD Ryzen 4000 серии
Компания AMD планирует поделиться информацией о новой архитектуре процессоров AMD Ryzen 4000 серии на базе Zen 3 "Vermeer", как и видеокарт Radeon RX Navi 2x на основе RDNA 2 в августе этого года.
Megaobzor.com вчера в 04:45