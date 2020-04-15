Коронавирус
ИзвестияСобянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного градоначальника 15 апреля.
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Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Компания Apple на онлайн-презентации показала новый бюджетный смартфон iPhone SE.
РИА Новости 11:43
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Космос
Беларусь и Россия разрабатывают новую космическую программу
Беларусь и Россия разрабатывают новую союзную программу в области космоса. Она коснется дистанционного зондирования Земли.
МИР 24 12 апреля в 10:11
Здоровье
Ответ Тегнелля на резкую критику в DN: принципиальные ошибки (SVT, Швеция) (SVT)
Тегнелль: показатели смертности ошибочные Департаменту общественного здоровья пришлось отвечать на критику ученых на сегодняшней пресс-конференции, которую Андерс Тегнелль начал с категорического опровержения того, что департамент якобы не работает над стратегией.
ИноСМИ 10:22
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Футбол
Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, может забыть о футболе
Ни один региональный чиновник не пойдет на то, чтобы отдать деньги футболистам вместо того, чтобы отдать врачам.
Советский спорт 11:30
Общество
Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей
В прошлом году ГБУ «Автомобильные дороги» потратило 3,6 млрд руб. на бордюры. В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры.
Ведомости 12:18
Политика
В МИД РФ обвинили Трампа в «ударе под дых»
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал решение президента США Дональда Трампа остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) недостойным.
Московский Комсомолец 12:41
Происшествия
В Калужской области подтверждено 34 случая заражения коронавирусом
Калуга, 13 апреля 2020, 12:44 — REGNUM В Калужской области 13 апреля зафиксировано 34 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 13 апреля в 05:44
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Кино
Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро попросили пожертвовать на еду
Kinonews.ru 12:28
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
Армия и оружие
В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»
Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело вчера в 04:11
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Общество
Четыре новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии
На территории Удмуртии выявлено еще четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 11:02
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Энергетика
Мировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года
До конца апреля мировой спрос на нефть может уменьшиться до уровня 1995 года – такой прогноз дало Международное энергетическое агентство, исходя из темпов заполнения хранилищ.
Ruposters.ru 10:36
Общество
В Москве составили более 9 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Главном контрольном управлении Москвы сообщили, что с прошлых выходных правоохранители составили более 9 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции в столице.
Московский Комсомолец 12:11
Армия и оружие
В НАТО заявили о дальнейшем «сдерживании» России
Министры обороны стран-членов НАТО готовятся к видеоконференции, на которой обсудят не только использование вооруженных сил в борьбе с пандемией COVID-19, но и дальнейшее «сдерживание» России, сообщает ТАСС.
Рамблер 01:24
Политика
«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ
РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Медиазона 08:00
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Политика
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Лавров добавил, что по решению главы правительства РФ послы в экстренных случаях могут дополнять списки выезжающих, сформированные Минкомсвязи, пассажирами, которые "действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на Родину".
Интерфакс 12:09
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Наука
Вирусологи в Канаде обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Препарат смог блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
Финансы
Индекс Мосбиржи упал более чем на 5%
Индекс Мосбиржи падает более чем на 5%, опускаясь ниже 2500 пунктов впервые со 2 апреля.
Коммерсантъ 10:46
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46