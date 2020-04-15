Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного градоначальника 15 апреля.
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Новая программа финансовой поддержки бизнеса Москвы не будет ограничена по цели кредита

ТАСС13:05

Программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса запустят в Москве

Вечерняя Москва10:20

Собянин утвердил третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса

Москва 2410:14

Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06

Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса из-за коронавируса

ПРАЙМ09:59

Эксперт: Программа кредитной поддержки малого и среднего бизнеса в Москве - значимый шаг

Агентство Москва12:08

Эксперт: поддержка Москвы позволит отелям сократить до 25% расходов

РИА Новости11:03
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Общество

Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди

Известия 02:28
147
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Политика

Рябков назвал ударом под дых решение США прекратить финансирование ВОЗ

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
ТАСС 12:57
1
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса

Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
4K
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
3,2K
Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
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Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 09:22
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Кино

Сегодня в Okko премьера третьего сезона «Убивая Еву»

Ревизор.ру 13 апреля в 01:04
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Политика

В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан

Лавров добавил, что по решению главы правительства РФ послы в экстренных случаях могут дополнять списки выезжающих, сформированные Минкомсвязи, пассажирами, которые "действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на Родину".
Интерфакс 12:09
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Финансы

Доллар превысил отметку в 75 рублей

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
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Экономика

Путин предложил выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.
RT на русском 10:13
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Футбол

В Сети появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии формы "Ливерпуля" на следующий сезон.С нового сезона "мерсисайдцы" будут играть в форме бренда Nike.
Soccer.ru 12:21
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Энергетика

Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
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Энергетика

WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста вчера в 05:52
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Общество

Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей

В прошлом году ГБУ «Автомобильные дороги» потратило 3,6 млрд руб. на бордюры. В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры.
Ведомости 12:18
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Происшествия

В Петербурге после ДТП автомобиль сбил пешехода на остановке

REGNUM 12:14
Игры

Моддер выпустил графическое дополнение для «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо» с текстурами высокого разрешения

CyberSport.ru 02:55
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Общество

За посещение парков и скверов оштрафовали 50 петербуржцев

В ведомстве отметили, что наиболее частым нарушением стало посещение гражданами детских и спортивных площадок, парков и скверов.
DP.RU 12:56
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Общество

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили у жителей Удмуртии 15 апреля.
ИА Удмуртия 11:18
47
Общество

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
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Здоровье

Минздрав Казахстана заявил о достижении пика коронавируса

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1290 человек, 16 пациентов скончались, 240 человек выздоровели.
Московский Комсомолец 12:39
Здоровье

Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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В российском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом

В Вяземском доме престарелых в Смоленской области, в котором коронавирус диагностировали у 83 человек, умер пожилой постоялец.
Lenta.ru 12:48
Политика

ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов

В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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