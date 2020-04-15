Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного градоначальника 15 апреля.

Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

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