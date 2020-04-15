Коронавирус

Информационный центр Правительства МосквыИнформационный центр Правительства МосквыСобянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса

Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов. Президент дал поручение принять региональные меры.
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Новая программа финансовой поддержки бизнеса Москвы не будет ограничена по цели кредита

ТАСС13:05

Вице-президент Сбербанка: Принятые Сергеем Собяниным меры окажут позитивное влияние на состояние бизнеса

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Власти Москвы запустят «беспрецедентную программу» кредитной поддержки бизнеса

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Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06

Собянин утвердил третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса

Москва 2410:14

Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса из-за коронавируса

ПРАЙМ09:59

Программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса запустят в Москве

Вечерняя Москва10:20
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Общество

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
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Происшествия

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в жилом доме в Москве

Полиция задержала мужчину, ранившего соседа по подъезду на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 14:50
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
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Политика

Главред «Новой газеты» ответил на обвинения Кадырова

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова из-за публикации о неготовности региона к эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:59
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
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Транспорт

Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве

Приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями.
РБК 08:21
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Общество

У 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль» выявили коронавирус

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль», сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.
RT на русском 14:51
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
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Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
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Геймерам неожиданно представили игру Chimera Squad по вселенной XCOM

REGNUM вчера в 13:00
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Ответ Тегнелля на резкую критику в DN: принципиальные ошибки (SVT, Швеция) (SVT)

Тегнелль: показатели смертности ошибочные Департаменту общественного здоровья пришлось отвечать на критику ученых на сегодняшней пресс-конференции, которую Андерс Тегнелль начал с категорического опровержения того, что департамент якобы не работает над стратегией.
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Нарушители карантина в Казахстане порвали форму полицейскому. Что в итоге?

В Казахстане нашли и привлекли к ответственности граждан, выложивших в соцсети запись о том, как они оскорбили полицейского и применили к нему силу в ответ на его замечание о нарушении карантина, сообщает 15 апреля inform.kz.
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ТАСС 12:21
Общество

Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве

"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Газета.Ru 12:50
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Общество

В Тульской области вводится карантин для прибывающих из других регионов

На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов.
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Петербурге

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам 2019 года.
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Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю

Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
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Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
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Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
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В Тверской области отправили в отставку министра здравоохранения

Уволены со своих постов Министр здравоохранения Тверской области Максим Максимов и начальник Главного управления региональной безопасности Тверской области Василий Попенко.
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В Краснодаре вновь закрыли недавно открывшиеся ярмарки и рынки

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Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30

Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
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Экс-игрок сборной России рассказал о скандале с полицией Украины

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко рассказал о скандале с полицией Украины, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Газета.Ru 14:20
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Мировой спрос на нефть упал до уровня 1995 года

В апреле этого года спрос на нефть в мире сократится на 29 млн баррелей в день по сравнению с прошлогодним показателем и окажется на уровне, который последний раз был в 1995 году.
Право.ру 07:14
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Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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