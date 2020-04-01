Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19. Они должны помочь при получении кредитов и субсидий. Поддержку получат гостиницы, франчайзинг, экспортеры и др.
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с чего всё началось

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01

Подробнее о событии

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Коммерсантъ03:55

Утверждены новые меры антикризисной поддержки бизнеса

Москва 2404:47

Власти Москвы субсидируют расходы МСП на интернет-продвижение и оплату сервисов доставки

ТАСС03:56

Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

РБК05:34

Утвержден второй пакет антикризисной поддержки бизнеса

Газета.Ru03:42

Власти Москвы утвердили второй пакет мер по поддержке бизнеса в условия коронавируса

РИАМО03:33

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
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Происшествия

В Москве двухлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками

Скорая помощь доставила в одну из московских детских больниц двухлетнего ребенка с подозрением на отравление наркотиками, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:48
Общество

Заболевших найдут по приложению

При установке приложение запрашивало разрешения на широкий доступ к функциям смартфона, включая запуск сервисов, доступ к данным в памяти устройства, неограниченный доступ к интернету, мониторингу сетевых подключений и носимым устройствам.
Коммерсантъ 06:10
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Экономика

В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов

Госдума разъяснила, как власти будут брать налог с дохода от депозитов. Судя по тексту, речь идет о совсем небольших деньгах.
BFM.ru вчера в 18:57
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Происшествия

В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса

Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
RT на русском 04:59
Армия и оружие

Секретная группа учёных рассказала о работах по созданию гиперзвукового лазерного оружия БЛУ-CLM

Пожелавший остаться неизвестным источник, как и все источники «Zina&Zohu», отметил, что они работают над системой БЛУ-CLM (Combat Laser System - боевая лазерная установка).
Военное обозрение 06:03
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС

Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.
РИА Новости 05:55
Путешествия

В Россию вернулись почти все организованные туристы

Практически все организованные туристы, которые выехали за границу с помощью туроператоров, вернулись в Россию.
Парламентская газета 05:28
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Политика

РФ направит США еще один самолет с техникой для борьбы с коронавирусом

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ добровольно предложила свою помощь на фоне тяжелой эпидситуации в США.
RuNews24.ru вчера в 18:30
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Политика

Песков не знает о просьбе Белоруссии помочь в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о просьбе Белоруссии о помощи в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:05
Финансы

Потери ПФР и ФОМС могут быть больше: если экономика не восстановится

Как сообщало ИА REGNUM, потери Пенсионного фонда России и ФОМС из-за пандемии коронавируса могут достичь 2,5 трлн рублей.
REGNUM 06:12
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Подписчики попросили ростовчанку Костенко «не ныть» из-за хейтеров

Rostov gazeta 02:09
Политика

Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Ираке

Главы МИД стран НАТО в четверг могут принять решение об усилении миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:55
Общество

Коронавирус. В саратовском транспорте стало на 60% меньше пассажиров

Окончательное решение по введению пропускного режима все еще обсуждается, уточнил на сегодняшнем брифинге глава правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
Взгляд-инфо 04:53
Общество

Индексация пенсий и маткапитал. Какие законы вступают в силу в апреле

Закон вступает в силу с 15 апреля 2020 года.
Телеканал Санкт-Петербург 01:22
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Наука

ИИ быстро учится превращать активность мозга в текст

После чего вторая часть ИИ преобразовала их в последовательность слов, рассказывает Guardian.
Хайтек+ вчера в 11:43
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Общество

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
РБК вчера в 12:55
Общество

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Происшествия

В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека

Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
РИА Новости 06:18
Футбол

«Вооружены и очень опасны». Дзюба с детьми устроил дома военный лагерь

Пост Артём сопроводил следующей подписью: «Мы вооружены и очень опасны». Видео доступно на «Чемпионате».
Чемпионат 06:08
Происшествия

В Ленобласти поймали сбежавшую из-под карантина женщину

Женщина, инфицированная коронавирусом, нарушила предписанный ей карантин в Санкт-Петербурге.
Известия 06:07
Здоровье

Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии

В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.
Национальная служба новостей 06:00
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