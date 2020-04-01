Коронавирус
КоммерсантъСобянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19. Они должны помочь при получении кредитов и субсидий. Поддержку получат гостиницы, франчайзинг, экспортеры и др.
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с чего всё началось
Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
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Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
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Происшествия
В Москве двухлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками
Скорая помощь доставила в одну из московских детских больниц двухлетнего ребенка с подозрением на отравление наркотиками, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Заболевших найдут по приложению
При установке приложение запрашивало разрешения на широкий доступ к функциям смартфона, включая запуск сервисов, доступ к данным в памяти устройства, неограниченный доступ к интернету, мониторингу сетевых подключений и носимым устройствам.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Экономика
В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов
Госдума разъяснила, как власти будут брать налог с дохода от депозитов. Судя по тексту, речь идет о совсем небольших деньгах.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса
Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
Армия и оружие
Секретная группа учёных рассказала о работах по созданию гиперзвукового лазерного оружия БЛУ-CLM
Пожелавший остаться неизвестным источник, как и все источники «Zina&Zohu», отметил, что они работают над системой БЛУ-CLM (Combat Laser System - боевая лазерная установка).
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС
Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.
Путешествия
В Россию вернулись почти все организованные туристы
Практически все организованные туристы, которые выехали за границу с помощью туроператоров, вернулись в Россию.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Политика
РФ направит США еще один самолет с техникой для борьбы с коронавирусом
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ добровольно предложила свою помощь на фоне тяжелой эпидситуации в США.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Политика
Песков не знает о просьбе Белоруссии помочь в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о просьбе Белоруссии о помощи в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Финансы
Потери ПФР и ФОМС могут быть больше: если экономика не восстановится
Как сообщало ИА REGNUM, потери Пенсионного фонда России и ФОМС из-за пандемии коронавируса могут достичь 2,5 трлн рублей.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Шоу-бизнес
Подписчики попросили ростовчанку Костенко «не ныть» из-за хейтеров
Политика
Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Ираке
Главы МИД стран НАТО в четверг могут принять решение об усилении миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Общество
Коронавирус. В саратовском транспорте стало на 60% меньше пассажиров
Окончательное решение по введению пропускного режима все еще обсуждается, уточнил на сегодняшнем брифинге глава правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
Общество
Индексация пенсий и маткапитал. Какие законы вступают в силу в апреле
Закон вступает в силу с 15 апреля 2020 года.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Наука
ИИ быстро учится превращать активность мозга в текст
После чего вторая часть ИИ преобразовала их в последовательность слов, рассказывает Guardian.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Общество
Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции
Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Происшествия
В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека
Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
Футбол
«Вооружены и очень опасны». Дзюба с детьми устроил дома военный лагерь
Пост Артём сопроводил следующей подписью: «Мы вооружены и очень опасны». Видео доступно на «Чемпионате».
Происшествия
В Ленобласти поймали сбежавшую из-под карантина женщину
Женщина, инфицированная коронавирусом, нарушила предписанный ей карантин в Санкт-Петербурге.
Здоровье
Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии
В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.