В первом квартале этого года Москва заключила контракты с малым бизнесом на 83,2 миллиарда рублей - это на 36 процентов больше, чем в таком же периоде прошлого года.

Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

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