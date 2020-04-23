Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСобянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

В первом квартале этого года Москва заключила контракты с малым бизнесом на 83,2 миллиарда рублей - это на 36 процентов больше, чем в таком же периоде прошлого года.
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Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Москва 2402:57

Помощь предпринимателям: столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:05

Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Московский Комсомолец02:35

Контракты на 83 млрд руб. получил малый бизнес в результате мер поддержки Собянина

Агентство Москва02:27

Москва заключила контракты на 83,2 млрд рублей с малым бизнесом в I квартале 2020 года

РИАМО02:03

Столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов

Вечерняя Москва01:38

Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Российская газета02:51
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ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
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Составлен рейтинг автомобилей, которые редко ломаются

Немецкие эксперты составили рейтинг наиболее редко ломающихся автомобилей.
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
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Общество

ВОЗ оценила меры, принятые в России против коронавируса

Ограничительные меры, принятые российскими властями для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, были эффективными.
Российская газета 10:03
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Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Технологии

Microsoft представит бюджетную версию Xbox Series X

Актуальные Новости вчера в 12:14
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Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции

23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
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Общество

Врач назвал «преимущество» алкоголиков в борьбе с коронавирусом

Комментируя поговорку «Зараза к заразе не пристает», приведенную в качестве примера одним из подписчиков, Комаровский в подчеркнул, что не видел статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов.
Известия 09:20
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Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32
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Общество

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
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Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Здоровье

Названо новое осложнение от коронавируса

РИА Новости 06:40
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Украинских школьников привели на могилу нациста, чтобы возложить цветы

РИА Новости 08:48
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Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
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Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили

Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru вчера в 08:44
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Общество

Еще двум больницам купили просроченные аппараты ИВЛ

В департаменте здравоохранения Владимиркой области сообщили, что просроченные аппараты ИВЛ, которые легли в основу уголовного дела из-за поставки из в горбольницу номер 6, пытались поставить еще в два медучреждения.
Московский Комсомолец 07:58
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
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Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass

Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
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Авто

Lada выпустила для Беларуси спецверсию Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа

Примечательно, что Vesta SW Limited Edition выходит даже дешевле стандартной модификации универсала, доступной в Беларуси.
CarsWeek.ru вчера в 13:04
Общество

В Кремле назвали «поверхностными» идеи Навального по поддержке россиян

В инициативе блогера Алексея Навального много популистского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Общество

Торговые сети начали запрещать вход покупателям без масок

Российские торговые сети начали требовать от покупателей обязательного ношения масок.
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Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
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Политика

В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости вчера в 16:00
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
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Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
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УЕФА решил, как распределять места в еврокубках на следующий сезон

Ньон, Швейцария, 23 апреля 2020, 15:46 — REGNUM Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с принципом распределения мест в еврокубках на сезон 2020/21.
REGNUM 08:46
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