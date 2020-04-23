Экономика
Российская газетаСобянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%
В первом квартале этого года Москва заключила контракты с малым бизнесом на 83,2 миллиарда рублей - это на 36 процентов больше, чем в таком же периоде прошлого года.
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Контракты на 83 млрд руб. получил малый бизнес в результате мер поддержки Собянина
Агентство Москва02:27
Помощь предпринимателям: столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:05
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Общество
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Происшествия
В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов
Сотрудники ГИБДД потребовали документы, на что женщина ответила, что забыла их дома.
Lenta.ru 05:53
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Происшествия
В Якутии глава присвоил чужую банковскую карту
Якутск, 23 апреля 2020, 05:35 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на главу одного из наслегов Мегино-Кангаласского района за хищение с чужой банковской карты денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.
REGNUM вчера в 22:35
Происшествия
В Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку
В машину с похищенной сел только один из преступников, двое других добежали до припаркованного неподалеку автомобиля ВАЗ-2104 и также скрылись.
Российская газета 03:46
Экономика
Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой
Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
Наука
Иммунитет человека назвали неэффективным в отношении коронавируса
Ученые выяснили, что SARS-CoV-2 для заражения клетки соединяется с рецептором ACE2, используя фермент TMPRSS2.
Наша версия вчера в 09:41
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Здоровье
Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ
Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
Народные новости вчера в 21:12
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов вырjсло до 20.
Интерфакс 05:29
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Космос
Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли
Собрав и проанализировав всю доступную архивную информацию «Хаббла» о Дагоне, аризонские астрономы пришли к выводу, что он все же не планета, а облако пыли, образовавшееся от столкновения двух объектов размером примерно в 200 км каждый.
Популярная механика 21 апреля в 00:56
Здоровье
В Астраханской области появился новый очаг коронавирусной инфекции
Сегодня в интервью телеканалу «Астрахань 24» губернатор Игорь Бабушкин рассказал о новом очаге коронавирусной инфекции, выявленном накануне в селе Икряное.
Арбуз 04:10
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество
Глава Минкомсвязи пообещал пока не запрещать школам использовать Zoom
Минкомсвязь не будет запрещать использовать видеосервисы типа Zoom для образования, сообщил глава министерства Максут Шадаев.
Коммерсантъ 04:44
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Экономика
Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ
На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
РБК вчера в 22:00
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты
Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
Футбол
Вадим Евсеев вспомнил о противостоянии с Зиданом
Экс-игрок «Локомотива» Вадим Евсеев вспомнил, как противостоял легендарному футболисту «Реала» Зинедину Зидану.
ProstoProSport 05:41
Экономика
Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU вчера в 10:24
Космос
Большой астероид 1998 OR2 пролетит 29 апреля недалеко от Земли
В субботу (18 апреля) обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико сделала радиолокационный снимок астероида 1998 OR2, который 29 апреля 2020 года пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от нашей планеты.
AstroNews.ru вчера в 13:04
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Финансы
Официальный курс евро снизился на 2,5 рубля
Курс доллара снизился на 1,91 рубля, составив 75 рублей и 12 копеек.
Московский Комсомолец 06:02