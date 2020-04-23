В первом квартале этого года Москва заключила контракты с малым бизнесом на 83,2 миллиарда рублей - это на 36 процентов больше, чем в таком же периоде прошлого года.

Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,2K

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,3K

Происшествия В Якутии глава присвоил чужую банковскую карту Якутск, 23 апреля 2020, 05:35 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на главу одного из наслегов Мегино-Кангаласского района за хищение с чужой банковской карты денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики. 4

Происшествия В Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку В машину с похищенной сел только один из преступников, двое других добежали до припаркованного неподалеку автомобиля ВАЗ-2104 и также скрылись. 8

Экономика Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов. 215

Общество В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 386

Здоровье Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения. 354

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов вырjсло до 20. 28

Космос Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли Собрав и проанализировав всю доступную архивную информацию «Хаббла» о Дагоне, аризонские астрономы пришли к выводу, что он все же не планета, а облако пыли, образовавшееся от столкновения двух объектов размером примерно в 200 км каждый. 6

Здоровье В Астраханской области появился новый очаг коронавирусной инфекции Сегодня в интервью телеканалу «Астрахань 24» губернатор Игорь Бабушкин рассказал о новом очаге коронавирусной инфекции, выявленном накануне в селе Икряное. 27

Общество Глава Минкомсвязи пообещал пока не запрещать школам использовать Zoom Минкомсвязь не будет запрещать использовать видеосервисы типа Zoom для образования, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 1K

Экономика Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи. 39

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев. 205

Футбол Вадим Евсеев вспомнил о противостоянии с Зиданом Экс-игрок «Локомотива» Вадим Евсеев вспомнил, как противостоял легендарному футболисту «Реала» Зинедину Зидану.

Экономика Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+ Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте. 30

Общество Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса. 2,9K

Космос Большой астероид 1998 OR2 пролетит 29 апреля недалеко от Земли В субботу (18 апреля) обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико сделала радиолокационный снимок астероида 1998 OR2, который 29 апреля 2020 года пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от нашей планеты. 54

Общество Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.