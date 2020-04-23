Экономика
Российская газетаСобянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%
В первом квартале этого года Москва заключила контракты с малым бизнесом на 83,2 миллиарда рублей - это на 36 процентов больше, чем в таком же периоде прошлого года.
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Контракты на 83 млрд руб. получил малый бизнес в результате мер поддержки Собянина
Агентство Москва02:27
Помощь предпринимателям: столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:05
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Общество
Штрафы за автохлам и сосульки на крышах могут включить в КоАП
Другой статьей предлагается установить наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов с максимальным наказанием для граждан в размере до 5 тыс. рублей, до 20 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 70 тыс. рублей для юридических лиц.
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Стоит отметить, что количество инфицированных в России снижается второй день подряд.
Карелинформ 04:41
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Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Общество
В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
Новый День 03:31
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев коронавируса
Региональный оперштаб по коронавирусу опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. Еще у 25 человек выявили заболевание.
Тульская пресса 03:46
Политика
Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ
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ТАСС 03:28
Происшествия
В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
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Российская газета 04:30
Здоровье
В Башкирии создадут межведомственную комиссию по защите врачей
Сегодня, 23 апреля, на еженедельном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил создать межведомственную комиссию.
МедиаКорСеть 04:19
Авто
Составлен рейтинг редко ломающихся авто
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Двойник ведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой оказался трансгендером
Еще совсем недавно все обсуждали новость, что в Сети появилась девушка, которая полностью копирует ведущую шоу "Дом-2" Ольгу Бузову.
Территория новостей 04:37
Здоровье
Новых случаев коронавируса в Амурской области не выявлено
Напомним, что всего в Приамурье опасную инфекцию нашли у 20 человек. В Амурской области новых случаев коронавируса не выявлено.
Телепорт 21 апреля в 20:34
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Экономика
Зря брали деньги у Китая. Как хоронят «Пояс и путь»
Напомним, "Пояс и путь" — а участвуют в нем так или иначе 150 стран из почти 200, имеющихся в мире, — означает стартовавшее уже обновление транспортно-торговой инфраструктуры через всю Евразию, с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку.
РИА Новости 01:00
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва 03:07
Экономика
Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат
Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
Происшествия
Владимирская нотариальная палата пострадала от мошенников
Владимирская областная нотариальная палата заказала месяц назад крупную партию медицинских масок, однако ничего не получила, несмотря на 100%-ю предоплату.
Владимирские ведомости 02:55
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Наука
Речевые функции мозга зародились 25 млн лет назад
Дилетант 21 апреля в 05:29
Хоккей
Анвар Гатиятулин возглавит челябинский «Трактор»
Известный хоккейный эксперт Алексей Шевченко заявил, что новым главным тренером «Трактора» станет Анвар Гатиятуллин.
Новый Век вчера в 09:12
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество
Григорий Аникеев подтвердил факт поставки во владимирскую больницу просроченных аппаратов ИВЛ
Накануне региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поставки.
ГТРК Владимир 02:32
Происшествия
На Кубани выявили 58 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае по состоянию на 23 апреля тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 58 человек.
Деловая газета. Юг 03:51
Космос
«Роскосмос» попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»
"Роскосмос" хочет увеличить финансирование проекта "Ангара" для космодрома Восточный до 65 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 16%
В свою очередь стоимость фьючерса нефти WTI подросла на 39,8% (до $16,18 за баррель).
Инфорос вчера в 12:20