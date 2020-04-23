Экономика

Москва. Северо-ЗападМосква. Северо-ЗападСобянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Благодаря планомерной работе мэрии Москвы в столице увеличилась сумма по контрактам, заключенным с малым бизнесом. Если за первый квартал прошлого года объем контрактов составил 61,1 миллиарда рублей, то за такой же период текущего года он увеличился до 83,2 миллиарда рублей.
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