Экономика

Москва. Северо-ЗападМосква. Северо-ЗападСобянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Благодаря планомерной работе мэрии Москвы в столице увеличилась сумма по контрактам, заключенным с малым бизнесом. Если за первый квартал прошлого года объем контрактов составил 61,1 миллиарда рублей, то за такой же период текущего года он увеличился до 83,2 миллиарда рублей.
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Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

ТроицкИнформ.Москва16:00

Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

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Столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов

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Москва заключила контракты на 83,2 млрд рублей с малым бизнесом в I квартале 2020 года

РИАМО02:03

Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Российская газета02:51

Помощь предпринимателям: столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:05
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:26, Ашберн
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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

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