Благодаря планомерной работе мэрии Москвы в столице увеличилась сумма по контрактам, заключенным с малым бизнесом. Если за первый квартал прошлого года объем контрактов составил 61,1 миллиарда рублей, то за такой же период текущего года он увеличился до 83,2 миллиарда рублей.

Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Транспорт Четыре нижегородских перевозчика лишились маршрутов ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа-НН», ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В. лишились свидетельств об осуществлении перевозок в Нижнем Новгороде с 23 апреля. 66

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 172

Общество Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно. 19

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 50

Экономика СМИ: люди, близкие к Кремлю, спровоцировали выход РФ из ОПЕК+ ради наживы О выходе РФ из сделки ОПЕК+ знали заранее и могли сыграть на понижение несколько интересантов из окружения руководства страны, заявил аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин 23 апреля на портале Собеседник.ru.

Транспорт Изменились правила покупки билетов на поезда Неважно где куплен билет в кассе или на сайте компании, пассажир теперь обязан предоставить адрес электронной почты или номер мобильного телефона. 711

Общество В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 1

Здоровье Роспотребнадзор настаивает на самоизоляции всех больных ОРЗ По информации «Волгоградской правды.ру», Зубарева предложила обеспечить самоизоляцию на дому всех больных с симптомами острых респираторных заболеваний, причем до их полного выздоровления и в рамках стандартных больничных. 1

Политика Захарова рассказала о пропавших в США российских школьниках Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что до сих пор неизвестно местонахождение нескольких десятков российских школьников, которые уехали в США в рамках программы обмена. 151

Общество Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 2,2K

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,4K

Экономика Центробанк допустил отток вкладов Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%). 264

Общество Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры требует от красноярского телеканала «ТВК» удалить видеозапись, на которой пожилые женщины сжигают в ведре изображение коронавируса. 4

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения. 260