Общество
КоммерсантъСобянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки. Господин Калина занимал этот пост с 2010 года. Вместо него назначен Александр Молотков, в течение трех лет занимавший должность заместителя руководителя этого департамента.
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с чего всё началось
"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.РИА Новости13:09
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Новым руководителем Департамента образования и науки Москвы станет Александр Молотков
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