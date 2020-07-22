с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки. Господин Калина занимал этот пост с 2010 года. Вместо него назначен Александр Молотков, в течение трех лет занимавший должность заместителя руководителя этого департамента.

Происшествия Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда. 51

Экономика Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте В рамках закона под цифровыми финансовыми активами понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. 57

Общество Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала. 21

Футбол Александр Соболев: «Спартак» всегда должен бороться за первое место, за Кубок Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о своём выступлении за московский клуб после перехода из «Крыльев Советов».

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 184

Общество Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».

Общество Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1

Общество Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 16

Общество Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. 59

Шоу-бизнес 52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике Популярная 52-летняя актриса Алика Смехова, лишенная в этом году возможности отправиться за границу, отдыхает на черноморском курорте.

Политика Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе «Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», — приводит агентство слова ведомства. 3

Армия и оружие Уничтожение спецгруппы ВСУ: Установлена личность ещё одного погибшего диверсанта Как ранее сообщала «Русская Весна», в Сети были опубликованы кадры отправки на Донбасс американских военных, содержавшиеся в телефоне погибшего под Зайцево гражданина Эстонии, диверсанта Николая Ильина.

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 100

Армия и оружие Сивков: США может нанести удар, парализующий Россию В настоящее время Пентагон имеет в своем распоряжении мощный инструмент, которым он может воспользоваться для того, чтобы ударить первым по России и Китаю, уверен российский эксперт Константин Сивков. 123

Футбол «Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы "Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.

Футбол Дзюба второй год подряд стал лучшим ассистентом РПЛ Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим ассистентом в Тинькофф-чемпионата России в сезоне-2019/20.