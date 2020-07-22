с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. Господин Калина занимал свой пост с 2010 года.

Авто Почему даже с беспошлинным ввозом россияне не будут покупать электромобили Можно было бы объяснить это пресловутым коронавирусом, но ведь и в мае, даже когда власти ввели беспошлинный ввоз «эко» машин, спрос на них не увеличился.

Происшествия Дело экс-начальника Управления города Якутска направлено в суд После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Футбол Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. 157

Экономика ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. 2

Политика Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 131

Шоу-бизнес Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой. 12

Музыка Группа ABBA выпустит новые песни в 2021 году Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда. 3

Общество В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. 1,5K

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 381

Шоу-бизнес Бурак Озчивит исполнил желание супруги за 200 тысяч Напомним, Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.

Армия и оружие ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.

Политика Виктор Толоконский стал советником губернатора Новосибирской области Бывший глава Новосибирской области и экс-полпред президента России в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский стал советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на общественных началах, сообщает портал «Новосибирск онлайн». 6

Общество Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica. 191

Общество «Роскосмос» разработает водородный двигатель для «Ангары» Госкорпорация «Роскосмос» приняла решение о создании водородного двигателя для ракеты повышенного тяжелого класса «Ангара».

Футбол «Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером РПЛ «Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Политика Трамп назвал «лидера» в гонке создания вакцины от коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что две перспективные американские вакцины против коронавирусной инфекции выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года.

Общество В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. 76

Армия и оружие На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов. 353