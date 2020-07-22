Общество
КоммерсантъСобянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. Господин Калина занимал свой пост с 2010 года.
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с чего всё началось
"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.РИА Новости13:09
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Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
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Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
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Гей-журнал проведет первую церемонию Gayming Awards — на ней выберут лучших ЛГБТК-стримера, персонажа и игру
Гей-журнал Gayming Magazine анонсировал церемонию Gayming Awards, на которой наградит разработчиков за лучшие проявления ЛГБТК-культуры в видеоиграх, а также отметит самых ярких представителей меньшинств в стриминге за 2020 год.
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Серебро подорожало до максимума за 4 года и продолжает расти
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Туристы нашли второе гейзерное озеро в Горном Алтае
"Кажется, я случайно обнаружил старшего брата гейзерного озера", — написал Тимофеев.
Алтапресс 21:22
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело 02:55
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Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
Экономика
Илон Маск получит премию в размере $2 млрд от Tesla
Американский производитель автомобилей Tesla выплатит своему основателю, бизнесмену Илону Маску премию в размере $2 млрд, сообщает 22 июля Bloomberg.
Известия 19:46
Здоровье
В Свердловской области выявлены нарушения при лечении коронавируса
Росздравнадзор выявил «грубые нарушения» в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19 в Свердловской области.
Уральский меридиан вчера в 11:35
Армия и оружие
Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР
По мнению инженеров, РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+.
Дни24 06:36
Общество
Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUM 13:34
Наука
У переболевших коронавирусом пациентов обнаружены особые клетки
Совместное исследование, проведенное учеными из Сингапура и США, позволило выявить у переболевших коронавирусом пациентов особый тип T-лимфоцитов.
ИнфоСМИ 14:06
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru вчера в 08:23
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В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса.
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Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
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Политика
Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru 09:36
Экономика
В России жилье одиноких пенсионеров предложили передавать в госфонд
В России придумали способ решить проблему нехватки денег одиноких пенсионеров с жильем.
ФедералПресс вчера в 17:44
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:09
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
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Гаджеты
Компания Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайский производитель Xiaomi объявил о планах обновить программное обеспечение у 23 выпускаемых у себя моделей смартфонов, которые получат стабильную версию MIUI 12.
Goroday.ru 18:50
Энергетика
США потеснили Россию на нефтяном рынке Европы
США воспользовались сделкой ОПЕК+ и потеснили Россию на нефтяном рынке Европы.
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Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49