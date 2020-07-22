с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. Господин Калина занимал свой пост с 2010 года.

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта». 265

Экономика ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. 4

Спорт Гей-журнал проведет первую церемонию Gayming Awards — на ней выберут лучших ЛГБТК-стримера, персонажа и игру Гей-журнал Gayming Magazine анонсировал церемонию Gayming Awards, на которой наградит разработчиков за лучшие проявления ЛГБТК-культуры в видеоиграх, а также отметит самых ярких представителей меньшинств в стриминге за 2020 год.

Здоровье 5 круп, которые полезнее гречки Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы - ее очень тяжело купить в России.

Происшествия Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда. 77

Экономика Илон Маск получит премию в размере $2 млрд от Tesla Американский производитель автомобилей Tesla выплатит своему основателю, бизнесмену Илону Маску премию в размере $2 млрд, сообщает 22 июля Bloomberg.

Общество Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. 18

Наука У переболевших коронавирусом пациентов обнаружены особые клетки Совместное исследование, проведенное учеными из Сингапура и США, позволило выявить у переболевших коронавирусом пациентов особый тип T-лимфоцитов. 2

Космос Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11» Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.

Общество В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. 100

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Происшествия СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии. 1