с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. Господин Калина занимал свой пост с 2010 года.

Футбол Федун: после рестарта сезона у «Спартака» в каждом матче было два соперника После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее.

Наука Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления Группа ученых смогла создать технологию, которая позволяет выявить пять форм онкологии за четыре года до возникновения первых симптомов заболевания по анализу крови. 11

Политика Трамп пригрозил наложением вето на оборонный бюджет в 2021 году Администрация Белого дома сообщила о вероятном наложении вето президентом США Дональдом Трампом на оборонный бюджет 2021 финансового года, который начнётся с 1 октября.

Происшествия Машину читинского чиновника-единоросса арестовали из-за долга в 1,8 млн рублей только после запроса СМИ Судебные приставы арестовали автомобиль главы Центрального района Читы и члена политсовета реготделения «Единой России» Игоря Калмыкова из-за долга в 1,8 млн рублей.

Экономика Недельная инфляция в России с 14 по 20 июля замедлилась до нуля Инфляция в РФ на неделе с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого уровня, с начала года потребительские цены выросли на 3%, сообщает Росстат.

Авто Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X Компания Volkswagen запатентовала новый Tiguan X. Накануне на сайте патентного ведомства Китая появились первые снимки купе-кроссовера без камуфляжа. 13

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 366

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 190

Армия и оружие Силы ЛНР уничтожили огневую позицию ВСУ в Донбассе Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили позицию украинских военных, с которой велся обстрел села Знаменка.

Общество Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта. 37

Происшествия В Самаре задержана заместитель главы УФССП РФ по региону По информации следователей, на протяжении последних семи лет, с 2013 по 2020 годы, должностные лица из числа руководства межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов не обеспечили регистрацию 7 299 судебных приказов и 4 586 исполнительных листов, которые поступили из территориальных органов ИФНС города Самары. 80

Энергетика Израиль одобрил строительство газопровода EastMed Власти Израиля одобрили рамочное соглашение с Грецией и Кипром по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed). 461

Происшествия В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат В Ингушетии после обысков задержаны председатель Контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхороев и его брата Курейш, это братья депутата Якуба Белхороева, арестованного по делу о хищении 19 млн рублей из ФСС, сообщил информированный источник "Интерфакса". 3

Здоровье В Бразилии за сутки выявили рекордные число случаев заражения коронавирусом Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки в Бразилии увеличилось на рекордные 67860, 22 июля сообщает министерство здравоохранения страны.

Космос В НАСА назвали сроки первого регулярного рейса Crew Dragon на МКС Как сообщалось ранее, в первый регулярный рейс на МКС на новом корабле Crew Dragon должны отправиться астронавты НАСА Майк Хопкинс (командир экипажа), Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японский астронавт Соити Ногути.

Армия и оружие Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова. 160

Футбол «Интер» разошелся миром с «Фиорентиной» в матче Серии А В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу миланский "Интер" разошелся миром с "Фиорентиной".

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

Политика Грызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями. 4

Происшествия Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда. 72