Общество
КоммерсантъСобянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. Господин Калина занимал свой пост с 2010 года.
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с чего всё началось
"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.РИА Новости13:09
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Футбол
Федун: после рестарта сезона у «Спартака» в каждом матче было два соперника
После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее.
RT на русском 16:02
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
Общество
Решение о дате начала учебного года в школах примут 20 августа
20 августа будет принято решение по каждому региону.
Премьер-новости за неделю 05:26
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Группа ученых смогла создать технологию, которая позволяет выявить пять форм онкологии за четыре года до возникновения первых симптомов заболевания по анализу крови.
МедиаПоток 09:47
Политика
Трамп пригрозил наложением вето на оборонный бюджет в 2021 году
Администрация Белого дома сообщила о вероятном наложении вето президентом США Дональдом Трампом на оборонный бюджет 2021 финансового года, который начнётся с 1 октября.
News.ru вчера в 14:28
Экономика
Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года
Пенсионный фонд России сообщил о приятном бонусе для работающих пенсионеров. Об этом сообщает официальный сайт «yandex.ru».
Лезги газет 17:58
Происшествия
Машину читинского чиновника-единоросса арестовали из-за долга в 1,8 млн рублей только после запроса СМИ
Судебные приставы арестовали автомобиль главы Центрального района Читы и члена политсовета реготделения «Единой России» Игоря Калмыкова из-за долга в 1,8 млн рублей.
Тайга.инфо 01:54
Экономика
Недельная инфляция в России с 14 по 20 июля замедлилась до нуля
Инфляция в РФ на неделе с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого уровня, с начала года потребительские цены выросли на 3%, сообщает Росстат.
ПРАЙМ 12:03
Музыка
Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет
Lenta.ru 18:43
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Компания Volkswagen запатентовала новый Tiguan X. Накануне на сайте патентного ведомства Китая появились первые снимки купе-кроссовера без камуфляжа.
Новые автомобили 13:44
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Армия и оружие
Силы ЛНР уничтожили огневую позицию ВСУ в Донбассе
Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили позицию украинских военных, с которой велся обстрел села Знаменка.
Известия 18:04
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Происшествия
В Самаре задержана заместитель главы УФССП РФ по региону
По информации следователей, на протяжении последних семи лет, с 2013 по 2020 годы, должностные лица из числа руководства межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов не обеспечили регистрацию 7 299 судебных приказов и 4 586 исполнительных листов, которые поступили из территориальных органов ИФНС города Самары.
Kursk.com 15:27
Энергетика
Израиль одобрил строительство газопровода EastMed
Власти Израиля одобрили рамочное соглашение с Грецией и Кипром по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed).
Компания 02:25
Происшествия
В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат
В Ингушетии после обысков задержаны председатель Контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхороев и его брата Курейш, это братья депутата Якуба Белхороева, арестованного по делу о хищении 19 млн рублей из ФСС, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 10:07
Здоровье
В Бразилии за сутки выявили рекордные число случаев заражения коронавирусом
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки в Бразилии увеличилось на рекордные 67860, 22 июля сообщает министерство здравоохранения страны.
ИА Красная Весна 18:56
Космос
В НАСА назвали сроки первого регулярного рейса Crew Dragon на МКС
Как сообщалось ранее, в первый регулярный рейс на МКС на новом корабле Crew Dragon должны отправиться астронавты НАСА Майк Хопкинс (командир экипажа), Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японский астронавт Соити Ногути.
РИА Новости 16:10
Киберспорт
VP.Prodigy заменит Virtus.pro на OGA Dota PIT
Молодежный состав Virtus.pro по Dota 2 заменит основной во втором сезоне лиги OGA Dota PIT.
Cyber.sports.ru 20 июля в 12:06
Авто
В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL
В интернете появились первые изображения Lada Vesta FL, созданные независимыми дизайнерами.
Актуальные Новости 12:31
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Футбол
«Интер» разошелся миром с «Фиорентиной» в матче Серии А
В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу миланский "Интер" разошелся миром с "Фиорентиной".
Газета.Ru 18:37
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Политика
Грызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах
Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
Московский Комсомолец 16:39
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
Лезги газет 18:07