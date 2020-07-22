с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. Господин Калина занимал свой пост с 2010 года.

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 139

Политика Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 199

Здоровье В Приморье отметили рост числа бессимптомных случаев коронавируса Санитарные врачи фиксируют рост числа бессимптомных случаев коронавируса в Приморье, распространение преобладает среди офисных работников, сообщает правительство региона. 3

Шоу-бизнес Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус Актер сделал предложение своей девушке-модели, с которой встречается два года34-летний британский актер, музыкант и фотомодель Роберт Паттинсон решил жениться на модели Сьюки Уотерхаус. 4

Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев. 250

Политика Володин осудил выражения Зюганова в адрес Сурайкина Москва, 22 июля 2020, 15:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил выражения, которые использовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в адрес политика Максима Сурайкина, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Футбол Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх Первое место по количеству мячей в официальных играх занимает Пеле. За свою карьеру ему удалось забить 767 голов.

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 443

Армия и оружие Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море. 87

Экономика Зюганов отказался называть Силуанова «товарищем» Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем". 12

Общество Захваченный монастырь на Урале покинули около 40 человек Около 40 человек, включая монахинь, священников и мирян, покинули Среднеуральский женский монастырь после конфликта схиигумена Сергия и игуменьи Варвары. 12

Авто Новый Hyundai Tucson получит салон с сенсорной панелью Автомобиль получит полностью переработанную цифровую приборную панель и переднюю панель, где посередине появится новый сенсорный экран новой мультимедийной системы, выполненный в стиле экранов Tesla. 2

Экономика Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году. 89

Шоу-бизнес Константин Богомолов отмечает 45-летие Константин Богомолов отмечает 45-летие Режиссер Константин Богомолов отмечает день рождения.