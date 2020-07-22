Общество
КоммерсантъСобянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. Господин Калина занимал свой пост с 2010 года.
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с чего всё началось
"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.РИА Новостивчера в 13:09
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Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности
Эхо Москвывчера в 22:08
Мэр Москвы поблагодарил Исаака Калину за работу на посту руководителя департамента образования и науки
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