Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. Господин Калина занимал свой пост с 2010 года.В источнике
С чего всё началось
"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе
.
РИА Новостивчера в 13:09
Подробнее о событии
РБК

Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

РБКвчера в 13:11
ТАСС

Собянин освободил от должности главу департамента образования Москвы

ТАССвчера в 14:13
Москва 24

Собянин поблагодарил Калину за работу главой департамента образования и науки

Москва 24вчера в 15:16
Интерфакс

Глава департамента образования Москвы освобожден от должности после 10 лет работы

Интерфаксвчера в 13:12
Коммерсантъ

Исаак Калина закончил московское образование

Коммерсантъ19:08
РИА Новости

Собянин освободил от должности руководителя департамента образования

РИА Новостивчера в 13:09
Агентство Москва

Мэр Москвы поблагодарил Исаака Калину за работу на посту руководителя департамента образования и науки

Агентство Москвавчера в 14:59
Реклама

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости18:11
439
Реклама

Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года

«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском01:17
1
Реклама
Реклама

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъвчера в 10:31
266

Илон Маск пообещал новый завод Tesla с бабочками и рыбами

Гендиректор Tesla Илон Маск в ходе пресс-конференции по случаю квартального отчета автоконцерна объявил о начале строительства нового автомобильного завода на территории США, который появится в техасском городе Остин.
Lenta.ru02:34
Реклама
Реклама

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение.
Известия01:42
134
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама