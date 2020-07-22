Собянин уволил главу департамента образования
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Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. Господин Калина занимал свой пост с 2010 года.В источнике
С чего всё началось
"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе
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Подробнее о событии
Глава департамента образования Москвы освобожден от должности после 10 лет работы
Интерфаксвчера в 13:12
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Агентство Москвавчера в 14:59