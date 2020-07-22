Общество

РБКРБКСобянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе говорится, что Калина уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
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Собянин освободил от должности руководителя департамента образования

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