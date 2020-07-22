Общество
РБКСобянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе говорится, что Калина уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
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Наука
В мире создали самое тонкое оптическое зеркало
Ученым из Университета Квантовой оптики Макса Планка (Германия) удалось создать тончайшее зеркало в мире – оно состоит из одного слоя атомов.
АБН 19 июля в 20:49
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
Футбол
«Уфа» и «Арсенал» объявили стартовые составы
22 июля в Уфе состоится матч 30-го, заключительного, тура РПЛ в сезоне-2019/20, в котором «Уфа» примет «Арсенал».
Sport24.ru 10:57
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Политика
МИД Белоруссии сообщил США о ситуации в республике перед выборами
Глава МИД Белоруссии Вадимир Макей обсудил с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом ситуацию в стране, сложившуюся в рамках текущей президентской кампании.
Евразия Daily 11:40
Путешествия
Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября
В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец 11:57
Шоу-бизнес
Суд обязал Дмитрия Шепелева выплатить 7 млн рублей родителям Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев обязан выплатить родителям покойной Жанны Фриске 7 миллионов рублей.
iReactor 13:17
Общество
В Минздраве объяснили данные о повторном заражении коронавирусом
Позже минздрав Бурятии сообщил, что в этом случае речь шла не о повторном заражении, а об «особенности рецидивирующего течения COVID-19».
РБК 12:54
Происшествия
Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой
Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости 13:21
Общество
Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Предприниматель и телеведущая Яна Рудковская ответила на вопрос своих поклонников по поводу рождения следующего ребенка.
CT news 20 июля в 14:07
Армия и оружие
Украинские СМИ обвинили Россию в провокации против болгарского корабля на Sea Breeze 2020
На Украине обвинили Россию в том, что она якобы устроила провокацию с целью помешать военным учениям НАТО в Черном море.
ПолитРоссия 13:01
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com 10:01
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Путешествия
Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии
Очереди из людей встречаются почти на каждом шагу, о чем рассказала местная жительница Татьяна Кольцова.
Экономика сегодня вчера в 22:54
Общество
Продюсер ЧГК прокомментировал обвинения в адрес участника передачи в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в адрес Скипского.
Известия 13:25
Спорт
EA Sports представила обложки FIFA 21 с Килианом Мбаппе
EA Sports опубликовала обложки всех изданий FIFA 21 на примере версии для PlayStation 4. На каждую из них поместили фотографии нападающего сборной Франции и футбольного клуба ПСЖ Килиана Мбаппе.
CyberSport.ru 12:28
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Космос
Сатурн приблизился на минимальное расстояние. Рассказываем, куда смотреть
Посветите Сатурну фонариком, и через 1 час и 15 минут свет достигнет планеты, — делится Владилен Санакоев из научной обсерватории УрФУ.
Екатеринбург Онлайн 19 июля в 17:58
Транспорт
Лимит скорости на платных трассах могут увеличить в течение месяца
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах будет принято в течение ближайшего месяца.
Моя Москва.онлайн 10:53
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Наука
В Великобритании нашли пластик в кишечнике глубоководных акул
Группа ученых из Эксетерского университета выявила существенное количество микрочастиц пластика в кишечнике четырех видов глубоководных акул.
Москва 24 11:31
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39