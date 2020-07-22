Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Смотрите также
Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября
Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
Названы экономические последствия пандемии COVID-19 в России
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения
Зеленский рассказал, как убедил мужчину отпустить заложников в Луцке
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии. Из него следует, что Калина уволен по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу.В источнике
С чего всё началось
"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе
.
Подробнее о событии
Мэр Москвы поблагодарил Исаака Калину за работу на посту руководителя департамента образования и науки
Агентство Москвавчера в 14:59
Глава департамента образования Москвы освобожден от должности после 10 лет работы
Интерфаксвчера в 13:12