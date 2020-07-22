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Российская газета
Российская газета

Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии. Из него следует, что Калина уволен по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу.В источнике
С чего всё началось
"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе
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