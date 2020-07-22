Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии. Из него следует, что Калина уволен по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу.