Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин ужесточил масочный режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил в столице масочный режим. Об этом сообщается в его блоге. Любой выход на улицу будет возможен только в маске, говорится в публикации.
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Пропуска для поездок на работу автоматически продлят до 14 июня

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:55

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве

РИА Новости13:38

Собянин счел преждевременным открытие парикмахерских и фитнес-клубов

РБК13:21

Открывать парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы, театры и музеи в Москве рано, заявил Собянин

Спорт-Экспресс13:26

Пропускной режим в Москве продлен до 14 июня включительно

Москва 2413:01

Сергей Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Вечерняя Москва14:13

Собянин ужесточил масочный режим в Москве

Lenta.ru13:05
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Космос

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили

Известия 16:20
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Общество

Уточнен график прогулок для москвичей

Ранее в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику.
Lenta.ru 09:36
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Общество

Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю

Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
Интерфакс 15:32
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Политика

В Раде заявили о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской

РБК 10:04
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Общество

У главы Удмуртии выявили коронавирус

У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.
Российская газета 11:14
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Культура

Обиженный на Россию актер Панин решил «покинуть это болото»

Московский Комсомолец 13:59
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Армия и оружие

The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию

В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
Недвижимость.RU 06:01
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Общество

Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции

Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы, пишет Bloomberg.
РБК 25 мая в 18:21
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Экономика

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
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Экономика

Альфа-Банк: ЦБ РФ в июне снизит ставку сильнее, чем в апреле

В Альфа-Банке полагают, что резкое ухудшение ситуации в экономике заставит Банк России на заседании 19 июня пойти на снижение ставки сразу на 75 базисных пункта – c 5.50 до 4.25%.
Profinance.ru 08:19
Политика

США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы

Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
RT на русском 16:18
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Гаджеты

Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280

Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
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Политика

Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru вчера в 16:25
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Кино

Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи

Актера Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи из комиксов "Люди Икс", которого он никогда не играл в кино.
Газета.Ru 03:58
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Игры

Nightdive Studios выпустила на ПК демоверсию ремейка System Shock

3DNews 14:15
Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
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Кино

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
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Здоровье

Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 15:54
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Гаджеты

Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen

Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera вчера в 10:25
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Футбол

Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России

Депутат КПРФ Тамара Плетнёва обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Попова с просьбой запретить возобновление чемпионата России по футболу, которое намечено на 21 июня.
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Футбол

Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты

Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru 17:09
Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
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Космос

Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос

Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
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Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
REGNUM 14:52
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
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Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания 13:30
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В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
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Киберспорт

Из Metro Exodus убрали защиту Denuvo

4A Games убрала защиту Denuvo из версий Metro Exodus для Steam и Epic Games Store.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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