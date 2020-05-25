Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил в столице масочный режим. Об этом сообщается в его блоге. Любой выход на улицу будет возможен только в маске, говорится в публикации.

Общество Уточнен график прогулок для москвичей Ранее в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. 10

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