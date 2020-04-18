Коронавирус
РИА НовостиСобянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Собянин назвал важной победой отсутствие взрывного роста заболеваемости в Москве
Комсомольская правда04:35
Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:57
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM вчера в 09:09
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Здоровье
Для борьбы с коронавирусом в Ростовской области готовят 11 госпиталей
В Ростовской области готовятся 11 инфекционных госпиталей, которые предназначены для приема пациентов с COVID-19.
Don24 вчера в 05:58
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Политика
Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские удостоверения россиян, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительными.
Известия 04:23
Общество
В России за сутки 467 человек выздоровели от коронавируса
За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 467 человек, всего выписаны 3057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:43
Футбол
Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»
По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.
Soccer.ru 04:37
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
Технологии
TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
В Ярославской области выявлено ещё 24 инфицированных коронавирусом
Ярославль, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Количество заражённых новым коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 24 человека.
REGNUM 04:01
Происшествия
Стало ясно, как девушка заразилась коронавирусом в брянской больнице
Вчера, 16 апреля, на портале медицинских услуг одна из жительниц Брянска разместила сообщение о том, что подхватила коронавирус в горбольнице №1. По ее словам, она лежала в отделении пульмонологии с крапивницей, страдает аллергией.
БрянскToday вчера в 14:33
Наука
Создана солнечная батарея с рекордным КПД в 50%
Команда из Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии (США) создала солнечные элементы с КПД 39,2%. Под яркими солнечными лучами, когда освещенность превышает естественную в 143 раза, эффективность составляет 47,1%. Современный фотоэлемент включает в себя 6 слоев, которые занимаются энергией.
ToDay News Ufa вчера в 14:24
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
Здоровье
Китай уточнил число умерших от коронавируса в Ухане
Китай уточнил число погибших от коронавируса COVID-19 в Ухане.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
Религия
В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
Бесплатные лекарства по назначению врача будут предоставлять заболевшим жителям Подмосковья с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
РИА Новости 04:47
Общество
Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат
Посольство России в Болгарии 9 апреля уже сообщало об осквернении братской могилы советских солдат в городском парке Добрича и выражало свое возмущение.
РИА Новости 16 апреля в 16:28
Хоккей
Марков мечтал завершить карьеру в «Монреале»
Спорт-Экспресс 00:13
Общество
В Свердловской области зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса
В Свердловской области подтверждено 11 новых случаев коронавируса.
66.ru 03:52
Общество
В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30