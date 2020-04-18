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Общество В Норвегии на перевале под ледником найдены редкие артефакты викингов Растаявший ледник открыл сотни археологических редкостей времен римлян и викингов на одном из забытых горных перевалов Норвегии, 16 апреля сообщает HeritageDaily. 23

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