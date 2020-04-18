Коронавирус
РИА НовостиСобянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:57
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:52, Ашберн
Общество
Швецию вывозит кривая заболеваемости
Страна упорно не собирается вводить жесткие карантинные меры В Швеции от коронавируса умерло уже больше 1,3 тыс. человек.
Коммерсантъ 16 апреля в 18:03
Общество
Жителям Подмосковья с ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
Жителям Подмосковья, которые заболели острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) бесплатно выдадут лекарственные препараты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Газета.Ru 04:49
Общество
Россия вошла в десятку стран по количеству больных коронавирусом
Количество зараженных резко возросло В России выявлены новые случаи заболевания COVID-19.
Prо Город Пенза 05:14
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Футбол
«Валенсия» пожаловалась в УЕФА на испанскую федерацию футбола
«Валенсия» подала жалобу в УЕФА на Федерацию футбола Испании.
Спорт-Экспресс вчера в 11:26
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
Газета.Ru 04:51
Происшествия
Московский поезд привез в Крым больного с подозрением на коронавирус
Вчера в одном из вагонов московского поезда, прибывшего в Крым, был выявлен пассажир с повышенной температурой, контактировавший с больным коронавирусом.
ForPost 04:17
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
BFM.ru 02:22
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Знаменитый фестиваль поп-культуры Comic-Con не состоится в американском Сан-Диего в 2020 году.
Kinonews.ru вчера в 16:39
Политика
Лукашенко увидел лучик надежды в ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Интерфакс вчера в 06:41
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
В Норвегии на перевале под ледником найдены редкие артефакты викингов
Растаявший ледник открыл сотни археологических редкостей времен римлян и викингов на одном из забытых горных перевалов Норвегии, 16 апреля сообщает HeritageDaily.
ИА Красная Весна 16 апреля в 17:12
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Авто
5 ошибок автомобильных инженеров, за которые дорого платит покупатель
Ошибки случаются не только при проектировании бюджетных автомобилей.
АвтоВзгляд 01:55
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Политика
Путин сообщил о переносе парада Победы
Владимир Путин поручил силовым ведомствам в связи с распространением коронавирусной инфекции перенести дату проведения парада Победы на главной площади страны, а также отложить все мероприятия для безопасности граждан.
Политика Сегодня 16 апреля в 11:55
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Здоровье
От коронавируса в Омской области вылечился еще один человек
За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у пятерых омичей, общее число больных увеличилось до 31.
Город55.ру 04:55
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Транспорт
РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето
В общей сложности, «Российские железные дороги» отменяют 129 дополнительных поездов на лето и майские праздники.
Gazeta.SPb 05:14
Происшествия
В Петербурге автомобиль каршеринга протаранил ограждение набережной
Российская газета 04:37
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Общество
Доктор Мясников рассказал о судьбе нового коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет и останется с человечеством навсегда, заявил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, говоря о судьбе инфекции.
ФАН 03:47