Общество

Газета.RuГазета.RuСобянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции. Соответствующее распоряжение опубликовано на его сайте.
Читать в источнике
Комментировать297
с чего всё началось
"Как бы сложно ни было принимать такое решение - сегодня я подписал указ, который продлевает до 11 мая 2020 года включительно все ограничения, действующие в Москве", - написал мэр во вторник на своем сайте
.
ТАСС13:03

Подробнее о событии

В Москве ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах

Известия13:13

Собянин ограничил проведение шумных работ в период самоизоляции

Москва 2413:47

Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая

Вечерняя Москва13:20

В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины

Интерфакс13:14

Собянин продлил ограничительные меры из-за коронавируса в Москве до 11 мая

ТАСС14:36

Режим «самоизоляции» в Москве продлили до 11 мая

Весьма13:08

Ограничения на проведение шумных работ введут в Москве на время режима повышенной готовности

Агентство Москва13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
283
Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
4K
Политика

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
262
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 15:08
3
Авто

Автомобили, от которых стараются избавиться в первый год

Letnews.ru 04:06
2
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
329
Экономика

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
103
Политика

Меркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.
РИА Новости 10:23
52
Экономика

Только одна валюта устояла перед пандемией и дешевой нефтью

В апреле рубль был крайне чувствителен к перепадам настроений на рынке нефти.
Российская газета вчера в 23:00
5
Здоровье

Ученые: в Нью-Йорке коронавирус убил в 21 раз больше людей, чем грипп

Как заявили ученые, эксперты и чиновники зачастую говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, при этом, по словам исследователей, мало кто понимает, что эти оценки получены путем массы статистических допущений.
НТВ 05:35
9
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих

EastRussia вчера в 20:22
790
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
162
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
281
Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
29
Общество

Максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое

В России может вдвое вырасти максимальный размер административного штрафа за оскорбление для граждан.
News.ru 12:08
48
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
402
Гаджеты

«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD

Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Игры

Deadly Premonition 2 выйдет 10 июля — это сиквел-приквел

Rising Storm Games неожиданно объявила дату выхода сиквела Deadly Premonition — он появится 10 июля только на Nintendo Switch.
Игромания.ру 09:28
Общество

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Здоровье

Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом

В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
1,2K
Экономика

Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%

Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Ведомости 15:41
29
Общество

Власти Москвы приостановили организацию детского отдыха до конца июля

Организация отдыха для детей приостановлена до 31 июля 2020 года. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 13:11
2
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
589
Киберспорт

Natus Vincere — Spirit. Прогноз: команды из СНГ устроят триллер

В очередной встрече оба коллектива мотивированы добиться успеха и на фоне того, что для Natus Vincere матч несёт принципиальный характер, а Spirit за счёт агрессивных пиков способны выиграть как минимум одну карту, можно заиграть ставки Spirit с форой + 1.5 за 1.32 или проверить удачу с ТБ 2.5 за 1.89.
Чемпионат вчера в 05:15
Политика

75 лет назад был освобожден концлагерь Дахау — профессор РГГУ

Восстание узников концлагеря Дахау произошло 75 лет назад, 28 апреля 1945 года, и предотвратило уничтожение 30 тысяч находившихся там заключенных.
ИА Красная Весна вчера в 23:52
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
2,1K
Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
127
Общество

Число безработных достигло 950 тысяч

В России число официально зарегистрированных безработных достигло 950 тысяч, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:35
61
Шоу-бизнес

Гражданский муж Бабкиной сообщил о скорой выписке певицы

О наличии положительной динамики в лечении Бабкиной сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин 24 апреля.
Известия 14:26
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное