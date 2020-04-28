с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции. Соответствующее распоряжение опубликовано на его сайте.

Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции

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