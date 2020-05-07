Коронавирус
КоммерсантъСобянин: в Москве коронавирусом болеют около 300 тыс. человек
В Москве коронавирусом реально заразились около 300 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин. В столице официально зарегистрировано 92 676 случаев.
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с чего всё началось
Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения - это около 300 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».Общественное телевидение России05:58
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Общество
В Челябинске ко Дню Победы установили арт-объект с ошибками
Эхо Москвы в Челябинске 05:50
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Общество
Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы вчера в 09:28
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Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Наука
В Китае разработали двигатель без выхлопов на воздушной плазме
Прототип двигателя, работающего на воздушной плазме, создали китайские ученые из Института технологических наук Уханьского университета, 5 мая сообщает журнал AIP Advances.
ИА Красная Весна вчера в 12:50
Здоровье
Минздрав: мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус
Глава Минздрава рассказал, что у мужчин заболевание протекает тяжелее, чем у женщин.
RuNews24.ru вчера в 10:39
Происшествия
В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек
Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Политика
Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ
Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
Общество
В Петербурге прошла генеральная репетиция воздушного парада
В Петербурге прошла генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 05:22
Экономика
ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров
Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей.
Российская газета 05:02
Экономика
Правительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям
«Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 05:18
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала, как дурачится с мужем на карантине
Певица Вера Брежнева опубликовала забавное видео, в котором вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой подпевает строчке из песни про коронавирус.
Народные новости вчера в 13:53
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Общество
Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу
В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Политика
Польша откладывает президентские выборы
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru вчера в 18:45
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
В России за сутки выявили 11 231 случай коронавируса
За минувшие сутки в России подтвердили 11 231 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших выросло до 177 160 человек.
МордовМедиа 05:33
Общество
За сутки 15 жителей Карелии заразились коронавирусом
За прошедшие сутки число заболевших в Карелии увеличилось ещё на 15 человек.
FlashNord 03:45
Здоровье
В Омске назначен новый главврач горбольницы №1 им. Кабанова
Напомним, ранее в ГБ №1 произошла вспышка коронавируса. Бывший главврач Георгий Соболев уволился по собственному желанию.
АиФ Омск 04:47
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
Футбол
Кому сократят зарплаты, кто получит деньги из фондов помощи, что будет с бюджетами и трансферами. Интервью гендира профсоюза футболистов
Если же сезон решат продолжить, то УЕФА и FIFPro рекомендуют продлить договоры до последнего тура, но и здесь будут сложности: например, с футболистами, которые уже подписали контракты с новыми клубами, а также с арендованными.
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Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26