с чего всё началось

В Москве коронавирусом реально заразились около 300 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин. В столице официально зарегистрировано 92 676 случаев.

Собянин: в Москве коронавирусом болеют около 300 тыс. человек

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 1,2K

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 896

Общество Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации. 133

Политика Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 3,9K

Наука В Китае разработали двигатель без выхлопов на воздушной плазме Прототип двигателя, работающего на воздушной плазме, создали китайские ученые из Института технологических наук Уханьского университета, 5 мая сообщает журнал AIP Advances. 115

Шоу-бизнес Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.

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Экономика Правительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям «Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала, как дурачится с мужем на карантине Певица Вера Брежнева опубликовала забавное видео, в котором вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой подпевает строчке из песни про коронавирус.

Политика Польша откладывает президентские выборы Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися. 1

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 575

Общество В России за сутки выявили 11 231 случай коронавируса За минувшие сутки в России подтвердили 11 231 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших выросло до 177 160 человек.

Футбол Кому сократят зарплаты, кто получит деньги из фондов помощи, что будет с бюджетами и трансферами. Интервью гендира профсоюза футболистов Если же сезон решат продолжить, то УЕФА и FIFPro рекомендуют продлить договоры до последнего тура, но и здесь будут сложности: например, с футболистами, которые уже подписали контракты с новыми клубами, а также с арендованными.