Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин: в Москве коронавирусом болеют около 300 тыс. человек

В Москве коронавирусом реально заразились около 300 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин. В столице официально зарегистрировано 92 676 случаев.
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Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения - это около 300 тыс. человек, сообщил
 мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
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