Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе удалось сдержать распространение коронавируса благодаря режиму самоизоляции и дисциплине москвичей. По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

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