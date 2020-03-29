Коронавирус
Московский КомсомолецСобянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
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Это говорит о том, что сами тест-системы стали лучше, а специалисты, которые занимаются тестированием, стали делать более эффективные выводы, меньше брака стало. Соответственно, и количество выявляемых больных стало больше.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнтерфакс 11:19
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Сергей Собянин заявил о снижении случаев госпитализации с коронавирусом в Москве
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