Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСобянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
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Сергей Собянин
Это говорит о том, что сами тест-системы стали лучше, а специалисты, которые занимаются тестированием, стали делать более эффективные выводы, меньше брака стало. Соответственно, и количество выявляемых больных стало больше.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнтерфакс 11:19

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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