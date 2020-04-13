Коронавирус
ИзвестияСобянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус
В Москве наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест системы на выявление коронавируса стали более эффективными. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Сергей Собянин заявил о снижении случаев госпитализации с коронавирусом в Москве
Вечерняя Москва10:03
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Кино
Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе
Культуромания 10:17
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:25
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 08:42
Общество
Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
RT на русском 09:47
Наука
Антипрививочники преувеличили последствия катастроф и болезней
Главный аргумент противников вакцинаций — ущерб, который прививки якобы могут нанести психическому и физическому здоровью детей: например, антипрививочники убеждены, что комплексная вакцина от кори, паротита и краснухи (MMR), которую вводят маленьким детям, может вызвать у них аутизм.
N+1 08:40
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Энергетика
Ценам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке
Аналитики Goldman Sachs предрекли ценам на нефть дальнейшее падение вопреки исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.
Lenta.ru 04:08
Политика
Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube
Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru 09:56
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Финансы
Внешний долг России снизился на 8,3%
Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС 09:20
Политика
Мишустин и Румас обсудили стоимость российского газа для Минска
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас созвонились и обсудили ряд газовых вопросов, а также итоги заседания Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
Газета.Ru 09:46
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Кино
Disney переснимет мультфильм «Робин Гуд»
Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety.
Дилетант 08:41
Общество
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом
С момента начала нарастания заболеваемости коронавирусом в России прошло уже два инкубационных периода, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Российская газета 09:14
Общество
Коми ожидает подтверждения 100 случаев заболевания коронавирусом
Количество первичных случаев возросло с 369 до 406 фактов. В ближайшие дни ожидается пакет подтвержденных анализов, которых может быть 100.
SM News 10:26
Музыка
Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех млн человек
Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех миллионов человек. Выступление транслировалось 11 апреля в «Яндекс.Эфире».
Культуромания вчера в 09:26
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Кети Топурия разделась перед Львом Деньговым в лесу
Пару дней назад Топурия уже делилась снимком, на котором стоит спиной к камере, демонстрируя татуировку на спине в виде солнца.
Paparazzi.ru 08:24
Шоу-бизнес
Елена Летучая сломала ребро и ушла из проекта «Танцы со звездами»
Телеведущая Елена Летучая покинула проект «Танцы со звездами» из-за того, что на одной из тренировок она сломала ребро.
Evo-rus.com 09:16
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» Ругани
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Metaratings 10:34
Футбол
«Барселона» находится под угрозой банкротства
Газета.Ru 08:28
Политика
Рада отказалась отменить закон о рынке земли
Рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в конце марта.
РИА Новости 08:35
Политика
От коронавируса умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт»
Российская газета 10:32
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10