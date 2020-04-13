Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус

В Москве наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест системы на выявление коронавируса стали более эффективными. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Число госпитализаций тяжелых зараженных коронавирусом в Москве снизилось

Lenta.ru09:59

Собянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус

Известия10:18

Собянин сообщил о снижении числа госпитализированных с COVID-19 в Москве

РБК10:11

Сергей Собянин заявил о снижении случаев госпитализации с коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва10:03

Собянин заявил, что тест-системы на коронавирус стали эффективнее

Коммерсантъ10:29

Собянин отметил рост эффективности тест-систем по выявлению коронавируса

News.ru09:45

Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации

Московский Комсомолец09:41
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Кино

Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе

Культуромания 10:17
1
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:25
7
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 08:42
2,1K
Общество

Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
RT на русском 09:47
13
Наука

Антипрививочники преувеличили последствия катастроф и болезней

Главный аргумент противников вакцинаций — ущерб, который прививки якобы могут нанести психическому и физическому здоровью детей: например, антипрививочники убеждены, что комплексная вакцина от кори, паротита и краснухи (MMR), которую вводят маленьким детям, может вызвать у них аутизм.
N+1 08:40
Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
1,8K
Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
8
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
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Энергетика

Ценам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке

Аналитики Goldman Sachs предрекли ценам на нефть дальнейшее падение вопреки исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.
Lenta.ru 04:08
31
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о состоянии после госпитализации

Известия 10:28
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Политика

Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube

Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru 09:56
372
Общество

Огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
216
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,9K
Финансы

Внешний долг России снизился на 8,3%

Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС 09:20
2
Политика

Мишустин и Румас обсудили стоимость российского газа для Минска

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас созвонились и обсудили ряд газовых вопросов, а также итоги заседания Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
Газета.Ru 09:46
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
3,1K
Кино

Disney переснимет мультфильм «Робин Гуд»

Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety.
Дилетант 08:41
13
Общество

Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом

С момента начала нарастания заболеваемости коронавирусом в России прошло уже два инкубационных периода, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Российская газета 09:14
1
Общество

Коми ожидает подтверждения 100 случаев заболевания коронавирусом

Количество первичных случаев возросло с 369 до 406 фактов. В ближайшие дни ожидается пакет подтвержденных анализов, которых может быть 100.
SM News 10:26
1
Музыка

Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех млн человек

Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех миллионов человек. Выступление транслировалось 11 апреля в «Яндекс.Эфире».
Культуромания вчера в 09:26
137
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1,1K
Шоу-бизнес

Кети Топурия разделась перед Львом Деньговым в лесу

Пару дней назад Топурия уже делилась снимком, на котором стоит спиной к камере, демонстрируя татуировку на спине в виде солнца.
Paparazzi.ru 08:24
Шоу-бизнес

Елена Летучая сломала ребро и ушла из проекта «Танцы со звездами»

Телеведущая Елена Летучая покинула проект «Танцы со звездами» из-за того, что на одной из тренировок она сломала ребро.
Evo-rus.com 09:16
11
Футбол

Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» Ругани

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Metaratings 10:34
2
Футбол

«Барселона» находится под угрозой банкротства

Газета.Ru 08:28
3
Политика

Рада отказалась отменить закон о рынке земли

Рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в конце марта.
РИА Новости 08:35
4
Политика

От коронавируса умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт»

Российская газета 10:32
33
Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
5
Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
581
Политика

Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы

Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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