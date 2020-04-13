В Москве наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест системы на выявление коронавируса стали более эффективными. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус

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