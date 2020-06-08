Общество
ТВ ЦентрСобянин: в Москве удалось не допустить взрывного характера пандемии
Москва выбрала сбалансированный сценарий действий для сдерживания пандемии коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин По его словам, благодаря этому удалось сделать развитие пандемии управляемым.
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Общество
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Снимать ограничения будут в несколько этапов — с 10 и 15 июня, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Мослента вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 17
Уточняется, что в Подольске за сутки выявлено 66 новых случаев заболевания, общее число больных с начала распространения инфекции — 2848.
Росбалт 05:40
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета 06 июня в 23:00
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Финансы
Курс рубля взлетел до максимума
В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 8 июня, курс рубля по отношению к основным валютам взлетел до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 04:12
Энергетика
«Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии
Как только Белоруссия полностью погасит задолженность, российская компания начнет переговоры по условиям поставки газа на 2021 год.
Вести.Ru 07:03
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости вчера в 04:33
Футбол
Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА
Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА.
Metaratings вчера в 10:41
Авто
Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка
Тойхерт заявил телеканалу РБК, что не верит в пессимистичный прогноз о снижении рынка по итогам 2020 года на 30–50%.
РБК 06:54
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Общество
В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:41
Здоровье
Тульским врачам вручили сладкий подарок
Тульским врачам вручили сладкий подарок. Так в преддверии Дня России в Туле стартовала акция " Испеки пирог, скажи спасибо!"
Первый Тульский 06:01
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Культура
Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
Общество
Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот
Президент рассказал о новых дополнительных мерах поддержки.
РИА Новости 07:55
Политика
Шредер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер переизбран председателем совета директоров "Роснефти".
Бизнес журнал 03:09
Общество
У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус
Коммерсантъ 07:09
Общество
Путин подписал закон о господдержке: удвоены детские пособия
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии.
Вести.Ru 07:02
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
Названы водоёмы Свердловской области, пригодные для купания
На территории Свердловской области есть только два водоёма, в которых можно купаться.
Областная газета 05:09
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»
Очевидно, режиссер решил не вызывать ассоциаций с суперзлодеем Дарксайдом. Возможно, в фильме Снайдера появятся и новые персонажи.
Родной город 07:44
Общество
Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей
В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
Вести.Ru 04:12
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов не болел коронавирусом
Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил ТАСС, что Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 07:38