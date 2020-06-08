Москва выбрала сбалансированный сценарий действий для сдерживания пандемии коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин По его словам, благодаря этому удалось сделать развитие пандемии управляемым.

Собянин: в Москве удалось не допустить взрывного характера пандемии

Общество Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве Снимать ограничения будут в несколько этапов — с 10 и 15 июня, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. 247

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 235

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 2,9K

Здоровье Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 17 Уточняется, что в Подольске за сутки выявлено 66 новых случаев заболевания, общее число больных с начала распространения инфекции — 2848. 1,4K

Финансы Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин. 150

Общество Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ. 650

Финансы Курс рубля взлетел до максимума В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 8 июня, курс рубля по отношению к основным валютам взлетел до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные площадки. 5

Энергетика «Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии Как только Белоруссия полностью погасит задолженность, российская компания начнет переговоры по условиям поставки газа на 2021 год. 145

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 501

Футбол Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА.

Авто Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка Тойхерт заявил телеканалу РБК, что не верит в пессимистичный прогноз о снижении рынка по итогам 2020 года на 30–50%.

Происшествия Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков. 988

Здоровье Тульским врачам вручили сладкий подарок Тульским врачам вручили сладкий подарок. Так в преддверии Дня России в Туле стартовала акция " Испеки пирог, скажи спасибо!"

Политика Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции "Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования. 1,3K

Культура Первый канал объяснил замену титров «Брата 2» Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня. 1,3K

Единоборства Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение. 7

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 96

Общество Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT. 2