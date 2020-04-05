Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
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Собянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу

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Собянин: Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу

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Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

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Собянин объяснил, почему Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу

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В Москве предпримут жесткие решения для предотвращения COVID-19 – Собянин

Москва 2401:18

Собянин: Москва находится в самой высокой группе риска по COVID-19

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В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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