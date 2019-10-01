Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы

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