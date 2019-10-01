Экономика

ТАССТАСССобянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы

Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год

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Проект бюджета столичного фонда обязательного медстрахования внесен в Мосгордуму

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Собянин: В проекте бюджета Москвы расходы на образование увеличены на 25%

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:07

С.Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

Агентство Москва05:59
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Речь идет о работе, за которую получают наличные деньги, минуя кассу.
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