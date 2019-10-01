Экономика

ТАССТАСССобянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы

Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Здравоохранение, образование, соцпомощь: названы основные приоритеты городского бюджета

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Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020–2022 годы

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Здравоохранение, образование, социальная помощь: названы основные приоритеты городского бюджета

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С.Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

Агентство Москва05:59
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
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В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
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Ягудин высказался об операции Тотьмяниной в онкоцентре

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал информацию об операции жены Татьяны Тотьмяниной в одной из онкологических клиник Москвы.
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Волочкова полночи не спала после спектакля Серебренникова

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подвергла критике спектакль "Машина Мюллера", режиссером которого выступил Кирилл Серебренников.
Газета.Ru 14:08
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Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
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Речь идет о катерах проекта 23040Г "Борис Козицкий" и "Борис Слободник", построенных по заказу военного ведомства на ОАО "Завод Нижегородский Теплоход" Два новейших больших гидрографических катера поступят на вооружение Черноморского флота в ноябре текущего года.
ТК Звезда 10:01
Армия и оружие

Шойгу и глава Пентагона по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Отмечается, что Шойгу и Эсперах обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес государств по ситуации в Сирии.
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Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
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Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro вчера в 12:26
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Николай Цискаридзе отреагировал на вопрос о возможном внебрачном сыне

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С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
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Телеканал «Россия» представляет сериал «Екатерина. Самозванцы»

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Генпрокуратура Белоруссии объяснила освобождение россиянки в Минске

Россиянку Анну Богачеву освободили в Белоруссии, поскольку генпрокуратура страны не усмотрела оснований для применения меры пресечения с целью выдачи.
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Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере

Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
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NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции

РБК вчера в 23:57
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Суд назначил первый в России штраф за фейковые новости

Уточняется, что само издание обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве

Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Знаменитый правдоруб может оказаться без итальянского паспорта по вине одного эмигранта, умудрившегося поднять против него целый бунт.
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Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим

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Авторы фильма о крушении MH17 в Донбассе попали в базу «Миротворца»

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У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
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В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
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МИД ДНР: Киев пытается подменить смысл «формулы Штайнмайера»

Представители Украины в политподгруппе сегодня на переговорах в Минске пытались подменить понятие особого статуса децентрализацией, что противоречит положениям согласованной киевской стороной две недели назад формулы Штайнмайера.
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56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике

56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
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Ранее немецкий портал Hardwareluxx со ссылкой на «заслуживающих доверие инсайдеров» сообщил, что 10-нм процессоры Intel для ПК, могут вообще не выйти на рынок, а вместо них компания может выпустить в 2022 году сразу выполненные по 7-нм технологии.
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