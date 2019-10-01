Экономика
ТАСССобянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Здравоохранение, образование, социальная помощь: названы основные приоритеты городского бюджета
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:07
С.Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг
Агентство Москва05:59
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Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Шоу-бизнес
Ягудин высказался об операции Тотьмяниной в онкоцентре
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал информацию об операции жены Татьяны Тотьмяниной в одной из онкологических клиник Москвы.
Газета.Ru 14:12
Шоу-бизнес
Волочкова полночи не спала после спектакля Серебренникова
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подвергла критике спектакль "Машина Мюллера", режиссером которого выступил Кирилл Серебренников.
Газета.Ru 14:08
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Авто
В Германии создан самый маленький кемпер
UsedCars.ru 09:45
Армия и оружие
Черноморский флот усилится двумя гидрографическими катерами
Речь идет о катерах проекта 23040Г "Борис Козицкий" и "Борис Слободник", построенных по заказу военного ведомства на ОАО "Завод Нижегородский Теплоход" Два новейших больших гидрографических катера поступят на вооружение Черноморского флота в ноябре текущего года.
ТК Звезда 10:01
Армия и оружие
Шойгу и глава Пентагона по телефону обсудили ситуацию в Сирии
Отмечается, что Шойгу и Эсперах обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес государств по ситуации в Сирии.
Ореанда-Новости 14:44
Киберспорт
В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
CyberSport.ru 07:14
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro вчера в 12:26
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Российская газета 09:00
Политика
Генпрокуратура Белоруссии объяснила освобождение россиянки в Минске
Россиянку Анну Богачеву освободили в Белоруссии, поскольку генпрокуратура страны не усмотрела оснований для применения меры пресечения с целью выдачи.
Взгляд.ру 09:13
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru 02:09
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Суд назначил первый в России штраф за фейковые новости
Уточняется, что само издание обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
REGNUM 06:44
Политика
Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве
Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Знаменитый правдоруб может оказаться без итальянского паспорта по вине одного эмигранта, умудрившегося поднять против него целый бунт.
Экспресс газета 12:03
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж в провинции Алеппо
ФАН 13 октября в 14:52
Политика
Авторы фильма о крушении MH17 в Донбассе попали в базу «Миротворца»
Вина голландца Макса Ван дер Верффа и немца Нормана Риттера оказалась в том, что они являются авторами "неправильного", по мнению администраторов "Миротворца", документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Российская газета 14:05
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru 05:07
Политика
МИД ДНР: Киев пытается подменить смысл «формулы Штайнмайера»
Представители Украины в политподгруппе сегодня на переговорах в Минске пытались подменить понятие особого статуса децентрализацией, что противоречит положениям согласованной киевской стороной две недели назад формулы Штайнмайера.
ИА Новороссия 13:17
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер 13:54
Гаджеты
Intel опровергла слухи об отмене производства 10-нм процессоров для ПК
Ранее немецкий портал Hardwareluxx со ссылкой на «заслуживающих доверие инсайдеров» сообщил, что 10-нм процессоры Intel для ПК, могут вообще не выйти на рынок, а вместо них компания может выпустить в 2022 году сразу выполненные по 7-нм технологии.
REGNUM 02:31