Экономика
ТАСССобянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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С.Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг
Агентство Москва05:59
Здравоохранение, образование, социальная помощь: названы основные приоритеты городского бюджета
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:07
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