Экономика

ТАССТАСССобянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы

Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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