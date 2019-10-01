Экономика
ТАСССобянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Бюджет Москвы 2020: На медицину, образование и социальную помощь потратят ещё больше
Комсомольская правда07:41
Здравоохранение, образование, социальная помощь: названы основные приоритеты городского бюджета
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:07
С.Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг
Агентство Москва05:59
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Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
По сети разлетелись фотографии низкого качества с якобы новым дизайном Соника из грядущего фильма Paramount.
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Шоу-бизнес
Дочери Успенской предстоит еще одна операция
В сентябре прошлого года единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина во время отдыха в Коста-Рике упала с велосипеда и получила страшные травмы лица.
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Политика
Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков
Владимир Путин 16 октября проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнений в Приангарье и на Дальнем Востоке.
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Общество
«Яндексу» предложили обойти закон о значимых сайтах
Эксперты нашли способ обойти резонансный законопроект, который ограничивает долю иностранных инвесторов в капитале крупных российских интернет-ресурсов до 20%.
Армия и оружие
Тяжелые БПЛА «Альтиус» и «Охотник» приравняют к самолётам
Российские тяжелые БПЛА получат бортовые регистрационные номера и опознавательные знаки, а операторов этих машин приравняют к командирам воздушных судов.
Происшествия
Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского
Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Экономика
НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года
Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей
В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
Армия и оружие
Коалиция во главе с США выводит войска с севера Сирии
Ранее журнал Ньюсуик написал, что Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над этим городом, расположенном на северо-западе Сирии.
Гаджеты
Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе
Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.
Армия и оружие
Россия не допустит реального столкновения Сирии и Турции
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия не допустит столкновения армии Сирии с турецкими военными.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Происшествия
Сын российской судьи открестился от смертельной драки
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020.