Экономика
ТАСССобянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Здравоохранение, образование, социальная помощь: названы основные приоритеты городского бюджета
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:07
С.Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг
Агентство Москва05:59
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Происшествия
В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66
Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
RT на русском 00:30
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Авто
Новое поколение Nissan Juke показали на автосалоне в Софии
На автосалоне в Софии было презентовано новое поколение Nissan Juke.
Vevby.ru 08:05
Происшествия
29 лет на двоих: вынесен приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, 14 мая 2018 года в поселке Псебай Мостовского района 20-летний молодой человек вместе с 16-летним на тот момент знакомым, находившиеся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, с особой жестокостью избили 40-летнюю многодетную мать руками и камнем, когда она возвращалась из кафе.
Кубанские новости 07:47
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили о сдаче Манбиджа российским войскам
США договорились с Россией о передаче контроля над сирийским Мандбиджем, городом на северо-востоке провинции Алеппо, сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленного источника в Пентагоне.
Дождь 05:28
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.
Новые автомобили 12 октября в 10:18
Армия и оружие
Россия не допустит реального столкновения Сирии и Турции
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия не допустит столкновения армии Сирии с турецкими военными.
Московский Комсомолец 07:42
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59
Армия и оружие
Британия приостановила выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию
Британское правительство приостанавливает выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию в связи с военной операцией этой страны в Сирии, объявил во вторник глава британского МИД Доминик Рааб.
РИА Новости 07:11
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
По сети разлетелись фотографии низкого качества с якобы новым дизайном Соника из грядущего фильма Paramount.
Мир фантастики 04:19
Футбол
Минспорта Болгарии объявило о разрыве отношений с футбольным союзом
Премьер-министр Бойко Борисов распорядился приостановить отношения с Болгарским футбольным союзом, в том числе и финансовые, вплоть до отставки президента организации Борислава Михайлова, — цитирует ТАСС министра спорта Болгарии Красена Кралева.
News.ru 08:25
Общество
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
Газета.Ru 08:18
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Общество
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
Британский певец и композитор Элтон Джон назвал в своей новой книге скончавшегося в 2009 году певца Майкл Джексон психически больным человеком.
Газета.Ru вчера в 01:39
Авто
Названы регионы с высокой долей российских автомобилей
Наименьшей долей машин российских брендов отметился самый близкий к Европе регион – Калининградская область (4,4%, 15,5 тыс. ед.).
Автоновости дня 07:22
Экономика
Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий
Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 04:30
Общество
ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам
Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 12 октября в 04:46
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Газета DAILY вчера в 14:14
Политика
Миронов заявил о подготовке законопроекта о возвращении смертной казни
Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних.
РБК 07:18