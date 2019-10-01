Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСобянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020–2022 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год, а также на плановый период с 2021 по 2022 год. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.
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