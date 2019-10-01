Экономика
Вечерняя МоскваСобянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020–2022 годы
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год, а также на плановый период с 2021 по 2022 год. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.
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Здравоохранение, образование, соцпомощь: названы основные приоритеты городского бюджета
Москва 24вчера в 06:58
Здравоохранение, образование, социальная помощь: названы основные приоритеты городского бюджета
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 06:07
С.Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг
Агентство Москвавчера в 05:59
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Политика
Washington Examiner (США): Владимир Путин в своей ближневосточной стране чудес (Washington Examiner)
В ходе своих визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в понедельник, 14 октября, Путин попытался внушить этим давним союзникам США простую мысль: «Вы не можете доверять Трампу, но вы можете доверять мне».
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Фото предоставлено телеканалом "Пятница" Ведущие телепередачи о путешествиях "Орел и решка" спрятали 500 долларов в Калининградской области.
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Следователи задержали главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
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Дело сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, предположительно, нашли алкоголь, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по региону.
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Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
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Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2
Экономика
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Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Общество
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Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
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Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
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В Крыму открыт новый вид насекомых
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
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«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
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В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке
Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.