Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год, а также на плановый период с 2021 по 2022 год. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020–2022 годы

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