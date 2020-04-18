Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с угрозой распространения коронавируса ввел в столице новые ограничительные меры, которые начнут действовать с 22 апреля. Также он продлил ранее принятые ограничения до 1 мая. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве

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