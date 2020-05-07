Коронавирус
ТВ ЦентрСобянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Начиная с 12 мая, получают возможность вернуться к работе предприятия промышленности и строительной отрасли. Учреждения общественного питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта пока работать не будут. На объектах торговли и в общественном транспорте вводится масочный и перчаточный режим.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий Москвы с 12 мая
Вечерняя Москва07 мая в 09:13
Сергей Собянин: С 12 мая промышленные и строительные предприятия столицы могут возобновить работу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06 мая в 13:30
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика
В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы
Piter.tv 05:12
Шоу-бизнес
Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 08:58
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке
Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Политика
Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
Общество
Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России
В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
Политика
Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»
NewInform 08:03
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Общество
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что число пациентов с коронавирусом сокращается в течение девяти дней подряд.
Lenta.ru 09:04
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Общество
В Свердловской области за сутки подтвердился 121 случай коронавируса
В Свердловской области за сутки подтвердился 121 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.
Znak.com 03:51
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Отец малышей опубликовал в Instagram видео, в котором Лиза и Гарри читают стихотворение о войне Анны Петряшевой и по очереди скандируют, что не хотят больше войны.
Вести.Ru 09:00
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
Известия 09:26
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
Газета.Ru 01:32
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Общество
Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха
Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
Общество
В Смольном отрицают госпитализацию душевнобольных в «Ленэкспо»
Все, кого кладут на лечение во временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге, рассматриваются как зараженные коронавирусом, больных с психиатрическими патологиями туда не помещают, заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Интерфакс вчера в 08:39
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Политика
Зеленский нашел мужество поздравить Украину с Днем Победы
Праздник по распоряжению Порошенко больше не отмечается 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем Победы 9 мая, хотя указом экс-главы незалежной Петра Порошенко праздник в стране перенесен на 8 мая и отмечается в рамках Дня памяти и примирения.
SM News 05:29
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Политика
Самолет с 79 гражданами РФ, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины, которые застряли в Венесуэле из-за пандемии коронавируса, вылетел из Каракаса.
Известия 09:51
Здоровье
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 22:36
Армия и оружие
В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
RT на русском 03:46
Происшествия
На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса
Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12