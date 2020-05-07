Начиная с 12 мая, получают возможность вернуться к работе предприятия промышленности и строительной отрасли. Учреждения общественного питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта пока работать не будут. На объектах торговли и в общественном транспорте вводится масочный и перчаточный режим.

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

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