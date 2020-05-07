В пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений сообщили, что согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия города.

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

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