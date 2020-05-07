с чего всё началось

Строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями, а в их довольно ограниченных рабочих пространствах проще обеспечить санитарный режим. Помимо этого, открытие данных сфер даст возможность вернутся на работу 500 тыс. человек в Москве.

Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Энергетика В Китае найдено крупное месторождение природного газа В Китае в юго-западной провинции Сычуань обнаружено крупное месторождение природного газа, его потенциальные запасы, как предполагается, превысят один триллион кубометров. 9

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1K

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 496

Общество Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается» Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. 1,8K

Общество В Петербурге введут обязательный масочный режим Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин. 899

Общество В Подмосковье до 31 мая продлен режим изоляции граждан В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая.

Общество Режим изоляции продлен в Москве до 31 мая Маски и перчатки станут обязательными при поездках на любых видах общественного транспорта, а также при посещении магазинов.

Политика Лавров и глава МИД Греции обсудили возвращение граждан на родину Подчеркивается, что Лавров и Дендиас договорились содействовать в возвращении граждан двух стран домой.

Общество Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.

Происшествия Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. 281

Кино Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего. 193

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 157

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 542

Политика Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России. 7

Общество Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста. 2K

Общество Вирусолог объяснил влияние летней жары на коронавирус Вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал спад количества заболевших китайской коронавирусной инфекцией с приходом теплой летней погоды. 147

Кино Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной. 3

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,7K