с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.

Первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 944

Киберспорт В Star Wars Jedi: Fallen Order добавили новый режим Релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся в ноябре 2019 года на РС, Xbox One и PlayStation 4. 7 игр, где можно просто ходить и расслабляться GTA 2 – самая странная часть серии. 1

Технологии На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников Во время первой стадии эпидемии COVID-19 в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры.

Наука Турция начнёт испытания нового лекарства от коронавируса на людях Ранее NEWS.ru писал, что сингапурские медики присоединились к клиническим испытаниям созданного для лечения лихорадки Эбола препарата «Ремдесивир», который может быть использован для борьбы с коронавирусом, сообщил руководитель национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу. 1

Общество Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона. 67

Экономика ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов ФАС не исключает, что резкий рост цен на лимоны может быть результатом картельного сговора, и планирует провести соответствующие проверки. 234

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 377

Экономика Названы три сценария восстановления туризма в 2020 году Во Всемирной туристической организации ООН назвали три наиболее вероятных сценария восстановления туризма в 2020 году.

Энергетика Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. 4

Политика Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца» Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины». 8

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 803

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство. 901

Происшествия Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии. 1,8K

Космос Рогозин раскритиковал учёных, оценивающих перспективы добычи на Луне Москва, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM «Современным Жюль Вернам», оценивающим перспективы поиска и добычи драгоценных металлов на Луне, следует серьёзнее обосновывать экономическую целесообразность своих проектов, написал 7 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter. 4

Футбол РФС планирует доиграть сезон РПЛ Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.

Спорт Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн. 2