с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Соответствующий указ опубликован на его сайте. Первыми с 12 мая к работе вернутся промышленные и строительные предприятия.

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

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