Напомним, что накануне Собянин предложил снять ограничения на работу строительных предприятий с 12 мая. Президент РФ Владимир Путин отметил, что планы для строительных предприятий обоснованы.

Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая

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