Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСобянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая

Напомним, что накануне Собянин предложил снять ограничения на работу строительных предприятий с 12 мая. Президент РФ Владимир Путин отметил, что планы для строительных предприятий обоснованы.
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Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Газета.Ru07 мая в 10:39

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Информационный центр Правительства Москвы07 мая в 10:26

Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства

Агентство Москва07 мая в 09:25

Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий

Московский Комсомолец07 мая в 09:42

Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая

Интерфакс07 мая в 09:25

Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий

Аргументы и Факты07 мая в 09:55

Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая

Российская газета07 мая в 09:15
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Происшествия

В московской больнице для зараженных коронавирусом произошел пожар

РБК 14:00
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
360
Общество

В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая

Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия 11:17
Происшествия

На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса

Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
424
Происшествия

В Удмуртии на территории бывшего арсенала произошёл пожар

В Удмуртии в селе Пугачёво на технической территории бывшего арсенала произошёл пожар площадью 2,5 га.
RT на русском 13:13
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Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
3,6K
Общество

Рекордное число пациентов вылечилось от коронавируса в Москве за сутки

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее, — это рекордное количество, 2520 человек.
Известия 03:47
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Здоровье

Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
182
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
22
Общество

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
РБК 13:43
72
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе

Экономика сегодня 07:00
4
Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
528
Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
15
Футбол

Бывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи

Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list.
Lenta.ru 14:34
13
Спорт

Bethesda рассказала о первом обновлении DOOM Eternal

Ближе к выходу обновления разработчики обещают рассказать о нём поподробнее.
Игромания.ру 11:05
Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
272
Происшествия

Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса

В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU 02:53
141
Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
1,6K
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
5,8K
Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
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Экономика

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
257
Общество

Facebook объяснил удаление постов с фото Знамени Победы над Рейхстагом

Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента.
Известия 14:38
344
Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

За появление в транспорте и магазинах без средств защиты грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что москвичи могут не носить маски и перчатки у себя дома и на рабочем месте.
РБК 14:36
3,6K
Политика

В Крыму назвали дикостью планы Зеленского установить колокол в Симферополе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте проекта, в рамках которого предполагается установить четыре мемориальных комплекса, в том числе колокол Единства в Симферополе и колокол Мира в Донецке.
News.ru 13:02
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги о Гарри Поттере

Актер Дэниел Рэдклифф, известный своей ролью Гарри Поттера, озвучил первую главу книги о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень».
Вечерняя Москва 06 мая в 05:18
6
Экономика

Названа опасность досрочного погашения кредита

Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
446
Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
1,3K
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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