Коронавирус
ИнтерфаксСобянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая
Напомним, что накануне Собянин предложил снять ограничения на работу строительных предприятий с 12 мая. Президент РФ Владимир Путин отметил, что планы для строительных предприятий обоснованы.
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Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Информационный центр Правительства Москвы07 мая в 10:26
Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства
Агентство Москва07 мая в 09:25
Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий
Московский Комсомолец07 мая в 09:42
Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий
Аргументы и Факты07 мая в 09:55
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Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
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В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
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Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
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Бывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи
Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list.
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Ближе к выходу обновления разработчики обещают рассказать о нём поподробнее.
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Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
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Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
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Названа опасность досрочного погашения кредита
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