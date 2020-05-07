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Информационный центр Правительства МосквыИнформационный центр Правительства МосквыСобянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Мэр отметил, что ограничения снимаются в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина.
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с чего всё началось
"Поэтому, тщательно взвесив все за и против, с 12 мая мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни" - так написал в своем блоге
 мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета07 мая в 15:39

Подробнее о событии

В Москве начинается первый этап снятия ограничений. Главное

ТВ Центрвчера в 09:32

На работу можно, гулять нельзя

Российская газета07 мая в 15:39

Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства

Агентство Москва07 мая в 09:25

Собянин с 12 мая снимет ограничения на работу строительных и промпредприятий

ТАСС07 мая в 10:05

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Москва 2407 мая в 10:02

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая

РИА Новости07 мая в 12:25

С 12 мая в Москве могут вернутся к работе строительные и промышленные предприятия

Моссовет07 мая в 09:12
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Общество

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 121 человека

Екатеринбург, 9 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 121 случай выявления коронавируса.
REGNUM 04:08
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Политика

Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы

Киевляне, несмотря на запрет посещать парки в связи с карантином из-за коронавируса, несут цветы к памятникам в честь Дня Победы, полиция усиленно охраняет общественный порядок, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:58
Политика

В Москве прошел воздушный парад Победы

Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
РБК 05:03
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Политика

Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно

RT на русском 03:22
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Общество

В Москве решили ввести режим обязательного ношения масок и перчаток

По словам мэра Москвы, останется в силе и пропускной режим передвижения по городу на транспорте.
РБК 07 мая в 06:11
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Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM вчера в 17:02
3,1K
Общество

В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 10 тыс. 817 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.
Мойка78 04:09
Происшествия

В Польше произошёл пожар в центре ядерных исследований

RT на русском 04:32
6
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
2K
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Вести.Ru 05:27
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Футбол

Матч первой лиги Белоруссии «Гомель» — «Арсенал» перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков

Матч 4-го тура первой лиги Белоруссии «Гомель» — «Арсенал» Дзержинск перенесен на более поздний срок.
Sport24.ru 05:22
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Футбол

Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»

Газета.Ru вчера в 15:44
Армия и оружие

Блокировка американцами российской колонны в Сирии попала на видео

Вечерний курьер 01:36
Политика

В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы

Первым в колонне прошел легендарный танк Т-34. В Минске состоялся парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Piter.tv 05:12
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Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК вчера в 19:06
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Происшествия

В Новогорелово неизвестный обчистил квартиру почти на 2,5 млн

Сумма ущерба составила 2 млн 456 тыс. 116 рублей.
Мойка78 05:20
Наука

Употребление кофе снижает риск смертности

По данным ToDay News Ufa, авторы исследований утверждают, что употребление кофе заметно уменьшает риск смертности.
RuNews24.ru 03:47
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Кино

Новая Зеландия разрешила продолжить съемки нового «Аватара»

NewInform вчера в 11:38
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
1,5K
Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
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Технологии

Стало известно, когда Sony наконец-то покажет PlayStation 5

”Финальный дизайн PS5 будет официально представлен Sony в PlayStation Blog уже 2 июня”, — написал он.
Ferra вчера в 11:13
1
Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
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Шоу-бизнес

13-летняя беременная: «Я сама коплю на роды и вещи для ребенка»

Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли. Школьница отметила, что сначала опекуном ребенка будет ее мама.
StarHit.ru 04:33
Общество

Российский аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины.
Известия 04:25
399
Общество

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
242
Политика

Лукашенко поздравил Путина с 75-летием Победы

News.ru 04:35
1
Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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