С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Мэр отметил, что ограничения снимаются в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина.

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

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