Коронавирус

Информационный центр Правительства МосквыИнформационный центр Правительства МосквыСобянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Мэр отметил, что ограничения снимаются в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

ТВ Центр07 мая в 10:43

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Информационный центр Правительства Москвы07 мая в 10:26

Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая

Российская газета07 мая в 09:15

Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий

Московский Комсомолец07 мая в 09:42

Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая

Интерфакс07 мая в 09:25

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Комсомольская правда07 мая в 09:55

Сергей Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий Москвы с 12 мая

Вечерняя Москва07 мая в 09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 23:51, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
950
Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости 15:30
531
Политика

В Москве прошел воздушный парад в честь Дня Победы

Профиль 03:56
225
Экономика

Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии

Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru 06:45
24
Происшествия

Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса

В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU 02:53
148
Спорт

Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam

Horizon Zero Dawn от студии Guerrilla Games заняла десятую строчку в списке желаемых игр в Steam.
CyberSport.ru 07:16
2
Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
80
Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости 16:49
387
Гаджеты

У iPhone 12 появится двусторонняя беспроводная зарядка по NFC

RuNews24.ru 07 мая в 01:22
6
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM 16:51
16
Происшествия

Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области

Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском 22:10
Общество

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 121 человека

Екатеринбург, 9 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 121 случай выявления коронавируса.
REGNUM 04:08
74
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
761
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
6,7K
Политика

В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов

Известия 22:14
2
Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
401
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
143
Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru 05:59
16
Общество

В МВД объяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

Граждане, проживающие не по адресу своей прописки, не привлекаются к ответственности при соблюдении режима самоизоляции в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.
Москва 24 09:18
590
Общество

В Москве прошёл салют в честь Дня Победы

RT на русском 17:58
304
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
1,6K
Армия и оружие

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

РИА Новости 07 мая в 13:46
18
Авто

Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию

Tvoe-avto.com 14:49
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости 10:02
8
Происшествия

Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице

Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.
Москва 24 18:44
Общество

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.
РИАМО 03:20
404
Общество

В России вдвое выросли продажи спорттоваров

Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 21:14
2
Политика

Строительство главного храма Вооруженных сил России завершено

Москва, 9 мая 2020, 13:54 — REGNUM Строительство главного храма Вооруженных сил России завершено в Подмосковье, Министерство обороны опубликовало хронологию строительства.
REGNUM 06:54
1,6K
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
400
Происшествия

ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы

Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК 17:07
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное