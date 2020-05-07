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Информационный центр Правительства МосквыСобянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Мэр отметил, что ограничения снимаются в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина.
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Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Информационный центр Правительства Москвы07 мая в 10:26
Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий
Московский Комсомолец07 мая в 09:42
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Комсомольская правда07 мая в 09:55
Сергей Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий Москвы с 12 мая
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