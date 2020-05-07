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Lenta.ruLenta.ruВласти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая. Информация о первом этапе опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с 12 мая к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства.
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с чего всё началось
"Поэтому, тщательно взвесив все за и против, с 12 мая мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни" - так написал в своем блоге
 мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета07 мая в 15:39

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Российская газета07 мая в 15:39

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Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

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Интерфакс07 мая в 09:25

Собянин с 12 мая снимет ограничения на работу строительных и промпредприятий

ТАСС07 мая в 10:05

С 12 мая в Москве могут вернутся к работе строительные и промышленные предприятия

Моссовет07 мая в 09:12
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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