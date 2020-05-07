с чего всё началось

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая. Информация о первом этапе опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с 12 мая к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства.

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Общество Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году. 248

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 306

Авто Разработан инновационный пластиковый распределительный вал Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала. 12

Общество В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек. 67

Здоровье В Роспотребнадзоре дали рекомендации по использованию масок Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова дала рекомендации по использованию масок. 6

Экономика Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян. 8

Общество В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье в ближайшие сутки объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с порывистым ветром. 1

Общество Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер. 894

Наука Обнаружено влияние каннабиса на заражение SARS-CoV-2 Исследователи обнаружили несколько сортов растения, экстракт которых снижал экспрессию ACE2 и TMPRSS2, и в некоторых случаях достаточно существенно.

Здоровье Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции. 112

Общество Власти Москвы объяснили нормы масочного режима Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета. 742

Общество Москвичи соблюдают самоизоляцию в День Победы Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными "Яндекса", - индекс самоизоляции составляет 3.6, что значительно выше вчерашнего показателя.

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,4K

Общество Минздрав предупреждает о последствиях нарушения «масочного режима» Нарушение "масочного режима" может привести к ускорению распространения коронавируса нового типа, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов. 13

Здоровье Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19 Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом. 107

Общество В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте. 465

Кино Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале. 297

Общество В вузах России выпускные экзамены пройдут онлайн Министерство науки и высшего образования России распорядилось провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, дистанционно. 69

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 173

Общество Еще 86 жителей Тульской области заразились коронавирусом На 9 мая в Тульской области подтверждены 1706 случаев заражения COVID-19, из них 264 человека выздоровели, в том числе 3 за минувшие сутки, 12 человек скончались, в статистику включен умерший ранее 64-летний житель Узловой. 362

Происшествия Информация о «минировании» московских больниц оказалась ложной Анонимные сообщения о "минировании" около десяти московских больниц оказались ложными, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 179

Общество Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом Советник губернатора Нижегородской области Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом, об этом она написала на своей странице в Фейсбуке. 478