Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин временно ограничил посещения кладбищ

В Москве ограничили посещения кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин. Кладбища будут открыты только для оформления погребений и участия в похоронах.
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с чего всё началось
"Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — написал в своем блоге
 Сергей Собянин.
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