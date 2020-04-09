Коронавирус
Газета.RuСобянин временно ограничил посещения кладбищ
В Москве ограничили посещения кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин. Кладбища будут открыты только для оформления погребений и участия в похоронах.
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с чего всё началось
"Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — написал в своем блоге Сергей Собянин.РИА Новости10:22
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Посещение кладбищ в Москве временно приостановлено
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Экономика
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели
Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Общество
«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Общество
В России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов.
Футбол
Газзаев считает, что депутаты согласятся на понижение зарплаты
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил о готовности депутатов пойти на понижение зарплаты.
Армия и оружие
«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 на 2020 год
Российский концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.
Хоккей
Гретцки: первым пожму руку Овечкину, если он побьет мой рекорд
Лидер по числу заброшенных шайб за карьеру в НХЛ Уэйн Гретцки признался, что поздравит Александра Овечкина, если россиянин побьет его рекорд.
Политика
Путин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $36
На фоне новостей о начале встречи ОПЕК+ цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в четверг, 9 апреля, ускорила рост до 10%.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев пошел на поправку после пневмонии
Отмечается, что два теста на коронавирус, которые Николаев сдавал при поступлении в больницу, оказались отрицательными.
Авто
Fiat представил новый компактный пикап Strada
Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Общество
Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля
Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
Политика
Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Энергетика
Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Экономика
ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш»
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».
Футбол
Месси назвал футболиста, которому боялся смотреть в глаза
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как отреагировал на переход форварда Тьерри Анри в каталонский клуб в 2007 году.В первый же день, когда он вошел в раздевалку, я не осмелился посмотреть ему в глаза.
Общество
Клименко посоветовал ресторатору Затуливетрову поехать в Коммунарку после ультиматума Смольному
Клименко предложил съездить Затуливетрову в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией, перед тем, как принимать решение об открытии ресторанов.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Здоровье
Ученые усомнились в исчезновении коронавируса с наступлением тепла
Члены Национальной академии наук США считают, что теплая погода не поможет остановить распространение короанавируса, ученые направили письмо с таким выводом в Белый дом, сообщает телеканал CNN.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Общество
Мишустин рассказал, как россиян будут возвращать из-за рубежа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первыми на родину будут возвращаться россияне, уехавшие за границу в 2020 году, а не граждане, которые живут за границей длительное время и "интегрированы в местную жизнь".
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
Политика
Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу
В понедельник премьер Михаил Мишустин заявил, что главы регионов должны принимать адекватные меры по борьбе с коронавирусом и не путать региональные полномочия с федеральными.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.