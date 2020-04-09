с чего всё началось

В Москве ограничили посещения кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин. Кладбища будут открыты только для оформления погребений и участия в похоронах.

Общество «Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.

Общество В России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов.

Политика Путин уволил замглавы МВД Александра Романова Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $36 На фоне новостей о начале встречи ОПЕК+ цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в четверг, 9 апреля, ускорила рост до 10%.

Общество Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.

Общество Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.

Энергетика Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Экономика ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш» Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».

Футбол Месси назвал футболиста, которому боялся смотреть в глаза Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как отреагировал на переход форварда Тьерри Анри в каталонский клуб в 2007 году.В первый же день, когда он вошел в раздевалку, я не осмелился посмотреть ему в глаза.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Общество Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Здоровье Ученые усомнились в исчезновении коронавируса с наступлением тепла Члены Национальной академии наук США считают, что теплая погода не поможет остановить распространение короанавируса, ученые направили письмо с таким выводом в Белый дом, сообщает телеканал CNN.

Шоу-бизнес Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.

Общество Мишустин рассказал, как россиян будут возвращать из-за рубежа Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первыми на родину будут возвращаться россияне, уехавшие за границу в 2020 году, а не граждане, которые живут за границей длительное время и "интегрированы в местную жизнь".

Здоровье Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.

Политика Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу В понедельник премьер Михаил Мишустин заявил, что главы регионов должны принимать адекватные меры по борьбе с коронавирусом и не путать региональные полномочия с федеральными.